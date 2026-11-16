Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции завершило мониторинг образа жизни бывшего заместителя генерального прокурора Дмитрия Вербицкого. Дополнительных материалов по результатам мониторинга в НАБУ или Специализированную антикоррупционную прокуратуру агентство не направляло. Также НАЗК не видит оснований для обращения в САП с иском о признании активов Вербицкого необоснованными и их взыскании в доход государства.

Об этом говорится в ответе НАЗК на запрос UA.News.

Что происходит с материалами НАЗК

Агентство не сообщило, получило ли оно ответ от САП на обоснованное заключение в отношении Вербицкого. Также НАЗК не предоставило информации о том, сообщали ли НАБУ или прокуратура о процессуальных решениях в уголовном производстве № 52024000000000231: вручение подозрения, закрытие дела, выделение или объединение материалов и т. п.

Вместо ответов агентство посоветовало редакции обратиться непосредственно в НАБУ и САП. Однако в НАЗК подтвердили, что мониторинг образа жизни Вербицкого завершен. Никаких дополнительных материалов по его результатам после июля 2024 года антикоррупционным органам не передавали.

Также агентство заявило, что не информировало САП о наличии оснований для подачи иска о признании активов бывшего чиновника необоснованными. На данный момент, по оценке НАЗК, таких оснований нет.

Какие декларации Вербицкого проверяли

В НАЗК уточнили, что проводили полную проверку только в отношении исправленной ежегодной декларации Вербицкого за 2023 год. Проверка длилась с октября 2024 года по апрель 2025 года. По ее результатам агентство составило справку, в которой зафиксировало признаки декларирования недостоверной информации и незаконного обогащения. Декларации Вербицкого за 2022-й и 2024-й годы НАЗК не проверяло, как и не уделило внимания декларации, поданной в связи с прекращением им деятельности.

Что с судебными делами

НАЗК отметило, что не удаляло и не изменяло свою публикацию о Вербицком от 3 июля 2024 года даже после решения Печерского районного суда Киева, который встал на сторону бывшего заместителя Генерального прокурора Украины, удовлетворив его иск против Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК).

Дело рассматривал судья Евгений Хайнацкий, который фактически полностью заблокировал доступ общественности к результатам расследования состояния бывшего чиновника. Своим решением суд обязал НАЗК в течение пяти дней удалить с официального веб-сайта информацию о выявленных у Вербицкого признаках незаконного обогащения на сумму почти 29 миллионов гривен, а также опубликовать официальное опровержение.

Кроме того, Вербицкий обжаловал решение Киевского окружного административного суда по делу № 320/749/25. Его апелляционную жалобу Шестой апелляционный административный суд принял к рассмотрению, но вскоре суд решил рассматривать дело не на заседании, а в письменном производстве — без вызова сторон. На сегодняшний день апелляционный суд решения по жалобе Вербицкого не вынес.

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