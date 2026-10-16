НБУ обновил курс валют на 19 октября 2026 года — евро растёт, доллар падает

Национальный банк Украины установил официальные курсы доллара и евро на понедельник, 19 октября. Стоимость американской валюты несколько снизилась, тогда как европейская валюта, напротив, подорожала.

Курс валют НБУ

На понедельник, 19 октября, НБУ установил официальный курс доллара на уровне 44,86 грн. В пятницу, 16 октября, он составлял 44,88 грн. Таким образом, американская валюта подешевела на 2 копейки.

Официальный курс евро, напротив, вырос. Если 16 октября он составлял 50,30 грн, то на 19 октября Нацбанк установил его на уровне 50,49 грн. Европейская валюта подорожала на 19 копеек.

Об этом сообщается со ссылкой на данные валютного рынка.

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