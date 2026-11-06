НБУ прогнозирует ускорение инфляции в Украине в 2026 году: что будет с ценами и экономикой

В Украине инфляция ускорится к концу 2026 года, однако уже в следующем году вернётся к постепенному снижению. Согласно прогнозу Национального банка Украины, в конце 2027 года инфляция составит 7,3%, а в 2028 году — 5%.

Согласно прогнозу регулятора, в 2026 году инфляция ускорится до 12,5%. В то же время реальный валовой внутренний продукт Украины по итогам года сократится на 0,4%.

В последующие годы Нацбанк ожидает постепенного восстановления экономического роста: в 2027 году ВВП увеличится на 0,4%, а в 2028 году — на 2,2%.

В НБУ поясняют, что на рост цен будут влиять несколько факторов. В частности, подорожание топлива, а также последствия разрушения производственной и логистической инфраструктуры будут продолжать увеличивать расходы бизнеса.

Это будет сказываться на стоимости товаров и услуг как напрямую, так и через вторичные эффекты. Дополнительное ценовое давление ожидается из-за расширения бюджетных стимулов в конце 2026 года.

В 2027 году инфляционное давление будет постепенно ослабевать. Этому будут способствовать исчерпание эффекта от подорожания топлива и замедление роста зарплат на фоне сдержанной экономической активности. Важную роль также будут играть меры денежно-кредитной политики Национального банка.

Согласно прогнозу НБУ, в 2027 году реальный ВВП вырастет на 0,4% благодаря увеличению государственных инвестиций в оборонную промышленность и восстановлению критической инфраструктуры.

В 2028 году экономический рост может ускориться до 2,2%. Основными факторами станут оживление потребительского спроса, увеличение урожаев и активизация частных инвестиций по мере снижения рисков для безопасности.

В то же время на рынке труда будет сохраняться дефицит кадров. Из-за ослабления экономической активности спрос предприятий на работников снизился, однако общая нехватка рабочей силы остается значительной из-за мобилизации и миграции.

В прогнозе Нацбанка предполагается, что чистый отток населения в 2026–2027 годах составит около 200 тысяч человек ежегодно. В свою очередь, в 2028 году ожидается чистый приток примерно 100 тысяч мигрантов — при условии снижения рисков для безопасности и улучшения экономической ситуации.

Структурный дефицит рабочей силы будет и в дальнейшем поддерживать рост заработных плат, хотя темпы роста будут постепенно замедляться.

По оценкам НБУ, реальные зарплаты в 2026 году вырастут на 11,4%. В 2027–2028 годах их рост составит уже 4–5% ежегодно.

Национальный банк ожидает, что объемы международной финансовой помощи будут достаточными для финансирования бюджетного дефицита без эмиссии гривны и пополнения международных резервов.

В то же время прогноз предусматривает увеличение дефицита государственного бюджета без учета грантов в доходах:

2026 год — около 35% ВВП;

2027 год — около 37% ВВП;

2028 год — около 20 % ВВП.

Основным источником покрытия дефицита останется международная поддержка. Ожидается, что в 2026 году Украина получит около 50 млрд долларов прямого бюджетного финансирования, в 2027 году — более 52 млрд долларов, а в 2028 году — 44 млрд долларов.

Кроме того, прогноз предусматривает поступление средств в рамках оборонной составляющей программы Ukraine Support Loan. Речь идет о более чем 32 млрд долларов в 2026 году и 37 млрд долларов в 2027 году.

Благодаря международной поддержке международные резервы Украины в конце 2026 и 2027 годов превысят 62 млрд долларов. В 2028 году они, по прогнозу НБУ, составят около 57 млрд долларов.

В Национальном банке отмечают, что усиление российских ударов по предприятиям и инфраструктуре, а также блокада портов привели к резкому замедлению экономической активности и усилению инфляционного давления.

«Интенсификация российских атак на предприятия и инфраструктуру в сочетании с блокадой портов привела к резкому торможению экономической активности и усилению ценового давления. По оценкам НБУ, совокупный негативный эффект этих событий в III–IV кварталах 2026 года приведет к тому, что реальный ВВП в 2026 году будет на 1,9 п. п. ниже, чем мог бы быть в их отсутствие, а годовая инфляция — на 0,7 п. п. выше. Потери внешнеторгового баланса достигнут 6,6 млрд долл. США, прежде всего за счет сокращения экспорта сельскохозяйственной продукции. Негативные последствия обстрелов для экономической активности и ценовой динамики будут ощущаться и в 2027 году», — отмечают в НБУ.

Об этом говорится в октябрьском Инфляционном отчете НБУ.

В сентябре 2026 года потребительские цены в Украине выросли на 2,1%, тогда как в августе рост составил 0,1%, а в июле — 0,3%. По итогам сентября годовая инфляция ускорилась до 10%.

Национальный банк Украины повысил учетную ставку с 16% до 16,5% из-за усиления ценового давления и ухудшения инфляционных ожиданий.

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