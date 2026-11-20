20 ноября Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету «Архистратиг Михаил» номиналом 10 гривен.

Монета изготовлена из серебра 999-й пробы, весит 31,1 грамма и имеет диаметр 38,6 мм. Ее дизайн дополнен локальной позолотой.

На аверсе изображен орнамент одного из витражей здания НБУ, а на реверсе — архистратиг Михаил. По кругу размещены строки из поэмы Тараса Шевченко «Гайдамаки».

Тираж монеты составит до 15 тысяч экземпляров. Приобрести её можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ и банках-дистрибьюторах. Дата начала продаж будет сообщена дополнительно.

Источник: Национальный банк Украины.

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