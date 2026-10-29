НБУ снизил официальный курс доллара и евро по состоянию на 30 октября 2026 года

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 30 октября. Доллар и евро продолжают дешеветь по отношению к гривне. Новые курсы будут определять официальную стоимость американской и европейской валют на эту дату. В то же время конкретные значения курса и факторы, влияющие на стабильность гривны, в данном сообщении не указаны.

Курс валют НБУ

На пятницу, 30 октября, НБУ установил официальный курс доллара на уровне 45,52 гривны. По сравнению с предыдущим банковским днем американская валюта подешевела на 7 копеек — в четверг, 29 октября, ее курс составлял 45,59 гривны.

Официальный курс евро на 30 октября установлен на уровне 50,67 гривны. За день европейская валюта потеряла 9 копеек, накануне ее курс составлял 50,76 гривны.

Что будет сдерживать валютный рынок от резких колебаний в ноябре

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус Банка» Тарас Лесовой в комментарии для РБК-Украина рассказал, что главным стабилизатором валютного рынка останется Национальный банк Украины. Регулятор будет продавать валюту из своих резервов, чтобы сдерживать чрезмерный спрос.

На начало октября международные резервы НБУ составляли 47,1 млрд долларов. По словам эксперта, этого объема хватит примерно на четыре месяца импорта.

Кроме того, до конца года Украина рассчитывает получить еще около 27 млрд долларов международной помощи.

По оценке Лесового, наличие резервов, поддержка международных партнеров и действия Национального банка должны помочь сдерживать значительные колебания валютного рынка.

Об этом сообщает НБУ.

Управляемая девальвация или резкий обвал: почему НБУ отпускает гривну и что будет с курсом валют.

Пока партнеры дают деньги — у НБУ будет ресурс, чтобы удерживать курс: экономист Олег Пендзин.

Официальные курсы доллара и евро снизились 29 октября

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