Большинство украинцев категорически против того, чтобы отдать России Донбасс в обмен на гарантии безопасности со стороны США и Европы. Эта цифра не меняется, несмотря на усиление атак российских террористов на нашу инфраструктуру.



Об этом говорится в очередном опросе Киевского международного института социологии (КМИС).

В КМИС спросили людей о следующем условии мира: Украина выводит войска с подконтрольных территорий Донбасса, в частности из Краматорска и Славянска, а эти территории переходят под контроль России. Взамен США и Европа дают Украине гарантии безопасности.

Такой вопрос социологи задают с января 2026 года. На этот раз 61% ответили, что такое условие для них абсолютно неприемлемо.

Еще 35% допускают такой вариант, но большинство из них называют его сложным решением. Без значительных колебаний согласились бы лишь 7%. Не смогли определиться 4% опрошенных. По сравнению с концом июля — началом августа заметных изменений нет.

Опрос проходил с 8 по 16 октября. Поэтому социологи сравнили ответы до объявления «дизельного соглашения» и последующего давления на Украину и после него.

Среди тех, кого опросили 8–9 октября, категорически против были 57%. Среди опрошенных 10–16 октября — 62%.

«Формально разница находится в пределах погрешности, однако мы видим, что (по крайней мере) пока кампания давления на Украину не привела к более высокой готовности принять это предложение», — говорится в пресс-релизе.

Напомним, что самый высокий уровень доверия среди украинских политиков, чиновников и общественных деятелей имеет бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный — ему доверяют 64% опрошенных.

Более половины украинцев считают, что Владимир Зеленский должен ограничиться одним сроком и не выдвигаться на следующих президентских выборах. Такие результаты приводит Киевский международный институт социологии (КМИС).

Для значительной части украинцев, работающих в Польше, эта страна постепенно перестает быть лишь местом временного трудоустройства. Все больше украинских мигрантов рассматривают Польшу как страну для длительного или постоянного проживания.

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