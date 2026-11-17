Германия выделит 300 млн долларов на закупку американского вооружения для Украины в рамках инициативы PURL. Страна присоединяется к новому пакету помощи вместе с Норвегией. Основной упор будет сделан на укрепление украинской противовоздушной обороны.

По его словам, Украину ждет особенно сложная зима, поскольку Россия продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре, в частности по объектам водо- и электроснабжения.

Писториус подчеркнул, что российские войска усиливают воздушные удары по украинским городам и инфраструктуре. Поэтому международные партнеры должны и в дальнейшем оперативно обеспечивать Украину средствами противовоздушной обороны.

«Украину ждет особенно тяжелая зима. Россия уже сейчас делает все возможное и будет продолжать разрушать украинскую инфраструктуру водоснабжения, электроснабжения и энергообеспечения», — заявил министр.

По словам Писториуса, Германия вместе с Норвегией присоединяется к очередному пакету в рамках инициативы PURL, которая предусматривает закупку американского вооружения для украинской армии.

«Это уже пятый пакет, к которому присоединяется Германия. На этот раз мы выделяем 300 миллионов долларов США», — сообщил он.

Основная часть нового пакета будет направлена на укрепление украинской ПВО. В частности, речь идет об управляемых ракетах для зенитных ракетных комплексов Patriot.

Кроме того, Германия предоставит:

системы противовоздушной обороны IRIS-T и ракеты к ним;

новые радары для контроля воздушного пространства;

боеприпасы для истребителей F-16;

беспилотники.

Также Берлин работает над интеграцией ракет IRIS-T в системы противовоздушной обороны NASAMS, поставляемые Норвегией.

Министр обороны Германии подчеркнул необходимость продолжения военной поддержки Украины со стороны европейских партнеров.

«Поддержка Украины — это не благотворительная акция», — заявил Писториус.

По его словам, помощь Украине важна не только с точки зрения солидарности, но и для обеспечения безопасности всей Европы.

Он также подчеркнул, что Германия и Украина являются стратегическими партнерами. В то же время европейские страны изучают украинский опыт ведения боевых действий и использования современных военных технологий.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус перед заседанием Совета ЕС 17 ноября.

Кроме того, Германия выделит Украине дополнительные 200 млн евро на зимнюю поддержку. Средства пойдут на помощь людям, пострадавшим от российских атак, а также на обеспечение электроэнергией, теплом и водой. Отдельно будут финансироваться медицинские услуги, школы, детские сады и подготовка украинских городов к холодам.

Германия больше не может передать Украине системы противовоздушной обороны Patriot. В настоящее время ресурс в этой стране исчерпан. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

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