Норвежский депутат незаконно ввез дроны в Украину, после чего правительство внесло изменения в закон

Норвежский депутат Петер Фрелих совместно с организацией «Fritt Ukraina» незаконно доставил в Украину дроны с тепловизорами. Политик объяснил своё решение задержками на таможне и заявил, что не сожалеет о нарушении. После этого норвежскому правительству пришлось изменить законодательство, действовавшее еще с 1950-х годов.

Норвежская таможня задержала партию беспилотников в связи с действием законодательства, принятого ещё в 1950-х годах.

Устаревшие нормы запрещали свободный вывоз оборудования с тепловизорами без специальных разрешений.

После задержания груза Петер Фрелих сразу обратился непосредственно к правительству Норвегии. Он подчеркнул, что ситуация на фронте является чрезвычайной, а любая задержка с поставкой оборудования будет стоить жизни украинским военным.

Несмотря на юридические запреты, представители Fritt Ukraina всё же смогли переправить дроны с тепловизорами в Украину. Уже на следующий день организация получила сообщение от правительства об ускорении рассмотрения этого вопроса.

В результате норвежские чиновники изменили нормативные правила экспорта. Отныне граждане Норвегии имеют право официально отправлять гражданские беспилотники в Украину.

Петер Фрелих подтвердил, что сознательно пошел на нарушение устаревшего законодательства, чтобы помочь украинским защитникам. Политик подчеркнул, что не жалеет о своем поступке.

Источник: Aftonbladet

Ранее Зеленский и премьер-министр Норвегии обсудили дальнейшие шаги на пути к миру.

Также Норвегия поддержала санкции ЕС против российских банков, нефти и теневого флота.

Норвегия выделила Украине новый пакет финансовой помощи. Средства будут направлены на закупку дополнительных средств ПВО.

Читай нас в