Получить новую профессию, перейти на удаленную работу или найти возможности для профессионального развития — такие перспективы открывает масштабная образовательная инициатива для 1000 женщин в Украине. Инициативу реализует ОО «Ассоциация амбассадорок Украины» при участии Hillel IT School в качестве образовательного партнера. Среди приоритетов деятельности Ассоциации — экономическое укрепление положения женщин, развитие женского лидерства и содействие профессиональному росту женщин, ведь именно женщины сегодня играют ключевую роль в устойчивости общин, экономике и восстановлении Украины.

Участницы уже сейчас бесплатно обучаются по восьми направлениям, среди которых IT, маркетинг, дизайн, управление проектами и HR. Обучение проходит в рамках проекта «Участие женщин на рынке труда: персонализированные и гендерно-ориентированные услуги по трудоустройству» при поддержке международных партнеров.

Главная особенность программ — их практическая направленность. Обучение и практические занятия адаптированы для подготовки женщин к работе в четырёх целевых секторах: сельском хозяйстве, строительстве, транспорте и логистике, а также в сфере услуг. Участницы осваивают цифровые и ИТ-навыки, которые могут применять в этих отраслях, в частности для удаленной работы.

Кому доступно обучение и какие навыки можно приобрести

Программа рассчитана на женщин-ветеранов, внутренне перемещенных женщин, женщин с инвалидностью и женщин в возрасте 50+. Обучение проходит с 1 ноября по 15 декабря 2026 года в онлайн-формате в виде живых занятий с преподавателями в Zoom.

Каждый курс предусматривает не менее 35 часов структурированного обучения с практической подготовкой. После успешного завершения участницы получат сертификаты. Онлайн-формат позволяет присоединяться к занятиям из разных регионов Украины и совмещать обучение с работой и обязанностями по уходу.

Для участниц подготовлено восемь направлений:

IT, цифровая грамотность и искусственный интеллект — основы цифровой грамотности и работы с современными технологиями для женщин 50+ с минимальным опытом.

SMM, продажи и сервис — продвижение в социальных сетях, коммуникация с клиентами и продажи.

Управление проектами — планирование проектов и координация команд.

Логистика, аналитика и учет данных — практические навыки работы с информацией, учетом и логистическими процессами, в частности для транспортного и аграрного секторов.

Удаленный рекрутинг и HR — поиск кандидатов и работа с персоналом в дистанционном формате.

Дизайн и визуальная коммуникация — создание визуального контента и основы дизайна.

Быстрый старт в IT: веб-разработка — знакомство с веб-технологиями и созданием цифровых продуктов.

Быстрый старт в IT: QA — тестирование программного обеспечения и контроль качества.

Все восемь программ связаны с цифровыми компетенциями и технологическими задачами, актуальными для целевых секторов проекта. Например, навыки аналитики и бухгалтерского учета можно применять в логистике и сельском хозяйстве, управление проектами — в строительстве, а SMM, дизайн и работу с клиентами — в сфере услуг и других отраслях.

Цель обучения — помочь женщинам подготовиться к трудоустройству в этих секторах, в том числе удаленному, сменить профессиональную специализацию или более эффективно выполнять свои профессиональные задачи. Полученные знания также могут быть полезны для развития собственного дела.

Дополнительные возможности для профессионального развития

Помимо основного обучения, участниц ждут дополнительные образовательные и карьерные возможности от Ассоциации Амбассадорок Украины:

15 лучших выпускниц получат гранты на бесплатное дальнейшее обучение в Hillel IT School.

Для всех восьми направлений предусмотрены дополнительные лекции по компьютерной грамотности, кибербезопасности, цифровой гигиене и безопасному использованию ИИ.

Для участниц открыты English Speaking Clubs для практики английского языка и преодоления языковых барьеров.

Предусмотрены карьерные консультации, помощь в составлении резюме и портфолио, а также тренировочные собеседования.

Все выпускницы получат три года бесплатного доступа к мероприятиям Hillel IT School, направленным на профессиональное, карьерное и личностное развитие.

Таким образом, участницы смогут не только освоить новые навыки, но и подготовиться к поиску работы, лучше презентовать свой опыт работодателям и определить дальнейшие профессиональные шаги.

Образование как инструмент профессиональных изменений

Для Hillel IT School участие в проекте — это возможность сделать цифровое образование более доступным и принять участие в подготовке женщин к работе в отраслях, где цифровые навыки становятся частью повседневных профессиональных задач.

«Для многих украинских женщин профессиональное развитие тесно связано с экономической независимостью, стабильностью и возможностью адаптироваться к новым обстоятельствам. Именно поэтому мы объединили практическое обучение с карьерной поддержкой. Важно, чтобы участницы не просто получили новые знания, а могли применить их в конкретной работе — от сельского хозяйства и логистики до строительства и сферы услуг», — отмечает представительница ОО «Ассоциация амбассадорок Украины».

«Мы хорошо понимаем, что обучение само по себе не гарантирует трудоустройства или смены профессии. Но оно может дать человеку больше вариантов для дальнейших решений. Поэтому для нас важно не только передать знания, но и помочь участницам понять, как использовать их с учетом собственного опыта и профессиональных целей. Ценность этого партнерства именно в таком подходе – когда образовательная экспертиза сочетается с пониманием потребностей конкретной аудитории», – подчеркнул Вадим Друмов, генеральный директор и соучредитель Hillel IT School.

Проект «Участие женщин на рынке труда: персонализированные и гендерно-ориентированные услуги по трудоустройству» реализуется ОО «Ассоциация амбассадорок Украины» при финансовой поддержке Европейского Союза, Германии, Польши, Эстонии и Дании в рамках мультидонорской инициативы Skills4Recovery, которая реализуется Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH и Solidarity Fund PL (SFPL).

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