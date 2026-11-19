Министерство культуры проведет служебную проверку Национального центра театрального искусства имени Леся Курбаса. Новое руководство учреждения заявило о проблемах с финансовой и кадровой документацией, учетом государственного имущества и выплатами. Также выяснилось, что сторонние театральные коллективы пользовались сценой Центра без договоров аренды.

Поводом послужили нарушения, выявленные новой исполняющей обязанности генерального директора Центра Кристиной Кисельовайте при вступлении в должность. По информации ведомства, проблемы касаются сразу нескольких направлений работы учреждения. В частности, речь идет об организации финансовой, кадровой и хозяйственной деятельности, оформлении документов на пользование государственным имуществом, учете поступлений и проведении отдельных выплат, в том числе заработной платы.

Отдельно новая руководительница обратила внимание на использование сцены Центра. Как выяснилось, ею могли пользоваться сторонние театральные коллективы без заключенных договоров аренды. То есть порядок использования государственного имущества надлежащим образом не оформлялся. Во время передачи дел возникли и другие трудности. Кристина Киселева сообщила о проблемах с доступом к документации, имуществу, ключам и информационным системам, необходимым для полноценной работы учреждения.

По её словам, в Центре также нет отдельных специалистов, ответственных за кадровую и юридическую работу. При этом финансовая, кадровая и договорная документация, печать и доступы к рабочим системам были сосредоточены у одного должностного лица. В день представления нового руководителя это должностное лицо отказалось оформить кадровые документы, связанные с её назначением на должность Министерством культуры. Из-за этого возникли трудности с внесением информации о Кристине Кисельовайте в Единый государственный реестр.

В Минкульте отметили, что служебная проверка должна установить все обстоятельства и выяснить, действительно ли в работе Центра были нарушения. По ее результатам также подготовят предложения о том, как исправить выявленные проблемы и в дальнейшем организовать управление учреждением. Если проверка выявит обстоятельства, требующие правовой оценки, соответствующие материалы будут переданы уполномоченным органам.

Тем временем новый руководитель должна завершить прием дел, восстановить полный учет документов и имущества и ввести прозрачные правила пользования сценой. Это необходимо для того, чтобы работа Центра велась по понятным правилам, а использование государственного имущества было должным образом оформлено. Еще одна задача — до конца 2026 года представить основные направления программы Центра на 2027 год. Среди запланированного — подготовка к 140-летию со дня рождения Леся Курбаса, а также развитие сотрудничества с театральными коллективами и исследователями.

Таким образом, проверка должна не только установить, что происходило в Центре ранее, но и помочь наладить его работу после смены руководства. Окончательные выводы относительно выявленных нарушений можно будет сделать после завершения служебной проверки. О начале проверки сообщили 19 ноября на официальном сайте Министерства культуры Украины.

Исполняющей обязанности директора Национального центра театрального искусства имени Леся Курбаса стала театральный продюсер и культурный менеджер Кристина Кисельовайте. Её представили коллективу учреждения.

Лауреатом премии имени Леся Курбаса в 2024 году стал режиссёр Артем Вусик за постановку «Радуга на Салтовке».

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