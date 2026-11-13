Ограбил раненого защитника почти на 300 тысяч гривен: в Житомирской области мужчине вынесли приговор

В Бердичеве местного жителя приговорили к 5 годам и 4 месяцам лишения свободы за кражу почти 300 тысяч гривен у раненого военнослужащего. Помимо кражи денежных средств, мужчину признали виновным в незаконном приобретении и хранении наркотических веществ.

Как установило следствие, в июне 2026 года военный проходил реабилитацию после ранения. Воспользовавшись тем, что потерпевший временно отсутствовал, обвиняемый похитил его кошелек, банковские карты, наличные деньги и мобильный телефон.

Получив доступ к банковским счетам военнослужащего через его телефон, мужчина начал тратить чужие деньги на собственные нужды. В частности, он оплачивал азартные игры в онлайн-казино, покупал дорогостоящее имущество и наркотические средства.

Всего со счета военнослужащего похищено почти 300 тысяч гривен. Кроме того, в ходе расследования правоохранители установили два эпизода незаконного приобретения и хранения особо опасного психотропного вещества PVP без цели сбыта.

Особый цинизм этому делу придает тот факт, что похищенные деньги были выплачены военному в связи с ранением, полученным при защите Украины. Средства, которые должны были помочь защитнику в восстановлении здоровья, стали объектом преступного посягательства.

В суде обвиняемый полностью признал свою вину.

Бердичевский городской районный суд Житомирской области признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 5 лет и 4 месяцев лишения свободы.

Приговор суда вступает в законную силу по истечении срока апелляционного обжалования, если апелляционная жалоба не будет подана. Об этом сообщает Житомирская областная прокуратура. В Киеве будут судить мужчину за кражу денег из кошелька военнослужащего. Напомним, во Львове мужчина хотел «заминировать» Верховную Раду, его задержали. Также в Одессе задержали агентку ФСБ, которая шпионила за энергообъектами города.

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