Ограбил раненого защитника почти на 300 тысяч гривен: в Житомирской области мужчине вынесли приговор
В Бердичеве местного жителя приговорили к 5 годам и 4 месяцам лишения свободы за кражу почти 300 тысяч гривен у раненого военнослужащего. Помимо кражи денежных средств, мужчину признали виновным в незаконном приобретении и хранении наркотических веществ.
Как установило следствие, в июне 2026 года военный проходил реабилитацию после ранения. Воспользовавшись тем, что потерпевший временно отсутствовал, обвиняемый похитил его кошелек, банковские карты, наличные деньги и мобильный телефон.
Получив доступ к банковским счетам военнослужащего через его телефон, мужчина начал тратить чужие деньги на собственные нужды. В частности, он оплачивал азартные игры в онлайн-казино, покупал дорогостоящее имущество и наркотические средства.
Всего со счета военнослужащего похищено почти 300 тысяч гривен.
Кроме того, в ходе расследования правоохранители установили два эпизода незаконного приобретения и хранения особо опасного психотропного вещества PVP без цели сбыта.
Особый цинизм этому делу придает тот факт, что похищенные деньги были выплачены военному в связи с ранением, полученным при защите Украины. Средства, которые должны были помочь защитнику в восстановлении здоровья, стали объектом преступного посягательства.
В суде обвиняемый полностью признал свою вину.
Бердичевский городской районный суд Житомирской области признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 5 лет и 4 месяцев лишения свободы.
Приговор суда вступает в законную силу по истечении срока апелляционного обжалования, если апелляционная жалоба не будет подана.
Об этом сообщает Житомирская областная прокуратура.
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