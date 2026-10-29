Ограничение скорости Starlink не помешает Украине нанести удар по российским НПЗ — Флеш

Ограничения скорости Starlink влияют на оборонный потенциал Украины, однако не препятствуют нанесению ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом заявил эксперт по военным технологиям Сергей «Флеш» Бескрестнов.

По его словам, введенные ограничения касаются прежде всего защиты Украины, а не возможностей наносить удары по российской нефтяной инфраструктуре.

«Ограничения скорости касаются только защиты — это работа перехватчиков и наших вертолетов. На фронте мы понимаем, что двигаться быстро не нужно. Там ребята работают на месте, поэтому там этого не будет. Вообще вся эта история с ограничением выглядит для нас очень странно, потому что Starlink не работает на территории России. То есть это никак не влияет на наши возможности атаковать НПЗ, вообще никак, там Starlink не работает. Это касается каких-то там миссий на оккупированных территориях, но там нет НПЗ, которые мы могли бы атаковать. То есть зачем кто-то ввёл это ограничение? Мы сейчас пытаемся выяснить, но видим, что Пентагон говорит, что это SpaceX, а SpaceX говорит, что это правительство США. И так это как пинг-понг, и мы не можем понять, кто это сделал. И главное — мы не понимаем логику — зачем это сделано. Потому что это только повлияло на нашу оборону и всё. Это никак не повлияло на нашу способность атаковать врага», — пояснил Бескрестнов.

Он также напомнил, что на сегодняшний день ни один гражданский Starlink не работает на территории Украины со скоростью более 90 км/ч. Именно такое ограничение скорости предложили в SpaceX, чтобы не позволить россиянам использовать Starlink для атак на критическую инфраструктуру.

«Мы физически не можем атаковать что-либо с их помощью. SpaceX знает об этом, и Маск знает об этом, потому что они предлагали нам это ограничение в качестве контрмеры против использования со стороны России. И поэтому для нас было очень неожиданно, когда кто-то делает такое заявление, но мы понимаем, что это просто технически и физически невозможно», — пояснил советник.

Об этом сообщил во время брифинга внештатный советник президента Сергей «Флеш» Бескрестнов, передает Укринформ.

Киев должен готовиться к ударам по критической инфраструктуре РФ вместо эвакуации — Флеш.

Россия производит до 3 тысяч реактивных «Шахедов» в месяц и готовит запасы для зимних атак, — Флеш.

По состоянию на октябрь Россия производит около 110 баллистических ракет и до 4000 реактивных ударных дронов в месяц.

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