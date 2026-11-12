Ограничение скорости Starlink затрудняет работу украинской ПВО — Игнат

Ограничение скорости спутниковой связи Starlink и Starshield негативно сказывается на работе украинской противовоздушной обороны и возможностях перехвата воздушных целей.

Об этом заявил руководитель управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире «Киев 24».

По его словам, эти системы используются для перехвата российских беспилотников и реактивных целей. Украина совместно с американскими партнерами выясняет причины введенных ограничений.

Игнат также сообщил, что 12 ноября с 7:00 россияне продолжали воздушную атаку. По состоянию на 13:00 было зафиксировано 78 беспилотников, около 40 из которых были реактивными. Перехватывать такие цели на большой высоте и скорости сложно, поэтому основная нагрузка в этом направлении ложится на авиацию.

Кроме того, во время ночной атаки РФ могла применить четыре типа баллистических ракет: «Искандер-М», «Циркон», ракеты С-400 и северокорейские КН-23. Окончательный тип вооружения должны установить специалисты после анализа обломков.

Источник: Юрий Игнат, эфир «Киев 24»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что основатель SpaceX Илон Маск стал участником войны из-за предоставления Украине спутниковой связи Starlink после полномасштабного вторжения России.

Напомним, Комитет Сената США по международным отношениям готовит масштабное расследование, связанное с использованием спутниковой системы Starshield в Украине. В рамках этой инициативы требование сохранить все соответствующие документы получил, в частности, американский миллиардер Илон Маск.

А американский миллиардер Илон Маск распространил публикацию, в которой утверждается, что компания SpaceX допустила ошибку, предоставив Украине бесплатные терминалы Starlink в начале полномасштабной войны.

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