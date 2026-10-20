Обвиняемому в убийстве Андрея Парубия продлили меру пресечения

Франковский районный суд Львова продлил меру пресечения в виде содержания под стражей без права освобождения под залог Михаилу Сцельникову, которого обвиняют в убийстве Андрея Парубия.

Согласно решению суда, обвиняемый будет находиться под стражей еще 60 суток — до 18 декабря включительно. Из-за начала воздушной тревоги в заседании объявили перерыв, а следующее рассмотрение дела назначено на 17 ноября.

Источник: Укринформ.

Напомним, СБУ передала дело об убийстве Андрея Парубия в суд.

Во Львове начали зачитывать обвинительный акт по делу об убийстве Андрея Парубия.

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