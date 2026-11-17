Исполняющего обязанности начальника территориального сервисного центра МВД № 0741 в селе Струмовка Луцкого района Владимира Шевчука лишили руководящих полномочий после публикации материалов расследования о незадекларированном имуществе его семьи. Об этом сообщил заместитель начальника Регионального сервисного центра МВД в Ровенской, Волынской и Житомирской областях Павел Ковальчук в комментарии изданию «Сила правды».

По словам Ковальчука, у Шевчука отобрали лишь исполнение обязанностей руководителя, однако он продолжит работать в учреждении в должности администратора, которую занимает с 2020 года. Новым исполняющим обязанности начальника РСЦ назначена Жанна Андрийчук. Причины кадровых изменений в ведомстве официально не уточнили.

Отстранение произошло после публикации материала, в котором журналисты выявили несоответствие между официальными доходами чиновника и образом жизни его семьи. Согласно декларации за 2025 год, Шевчук получал около 30 тысяч гривен зарплаты в месяц и не владел недвижимостью, землей или транспортом. В то же время его семья строит загородный особняк с бассейном недалеко от Луцка и пользуется элитными автомобилями, что сам чиновник объяснил доходами близких от торговли подержанными автомобилями.

Во время подготовки этого расследования жена Шевчука обращалась в полицию с заявлением о якобы незаконном сборе информации журналистками, однако после общественного резонанса правоохранители закрыли дело.

Источник: Издание «Сила правды».

Напомним, что СБУ провела обыски в сервисном центре МВД вблизи Луцка и дома у его руководителя.

Руководитель Луцкого территориального сервисного центра МВД Владимир Шевчук официально получает около 30 тысяч гривен в месяц. При этом он пользуется дорогими автомобилями, оформленными на родственников, и строит особняк недалеко от Луцка.

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