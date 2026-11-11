Жителя Одессы приговорили к 15 годам лишения свободы за систематическое сексуальное и физическое насилие над членами семьи

Суд вынес приговор 54-летнему жителю Одессы, назначив ему максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы за систематическое совершение половых преступлений, избиение и запугивание членов собственной семьи — жены и дочерей. Обвинение по делу поддерживали прокуроры Пересыпской окружной прокуратуры города Одессы.

Следствие доказало причастность фигуранта к около 30 эпизодам преступных действий. В период с июня 2015 года он не менее 17 раз изнасиловал свою старшую дочь (на момент начала преступлений ей исполнилось 17 лет), а в течение 2019–2021 годов трижды совершил аналогичные преступления в отношении младшей дочери, начиная с её 13-летнего возраста. От действий злоумышленника пострадала и его 47-летняя жена, которую он изнасиловал не менее пяти раз и нанёс ей телесные повреждения средней тяжести (сломанные ребра).

Ранее осужденный уже отбывал наказание за убийство матери своей жены, чем систематически угрожал другим членам семьи. Находясь в СИЗО, злоумышленник продолжал угрожать потерпевшим и требовал изменить показания.

Мужчину признали виновным по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в частности ч. 2, 3, 4 ст. 152, ч. 1, 2 ст. 153, ч. 1 ст. 122, ч. 1 ст. 129 и ст. 386 УК Украины. Обвиняемый свою вину не признал, в настоящее время он находится под стражей, а приговор суда ожидает вступления в законную силу.

Источник: Пресс-служба Пересипской окружной прокуратуры г. Одессы.

Ранее суд приговорил к 15 годам лишения свободы 43-летнего мужчину, который познакомился с ребенком в социальной сети, пригласил её к себе и систематически совершал над ней сексуальное насилие. Кроме того, он изготавливал и хранил фотографии порнографического характера с участием девочки.

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