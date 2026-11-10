Офис генерального прокурора начал служебное расследование после появления новых фактов об операции «Карфаген»

Исполняющий обязанности генерального прокурора Антон Ковальский назначил служебное расследование по фактам, обнародованным в ходе второго этапа операции «Карфаген». Проверка касается возможного неправомерного вмешательства сотрудников прокуратуры в процесс возврата имущества, изъятого в рамках уголовных производств.

Основанием для начала расследования стали материалы медиамониторинга, в частности публикации о вероятном содействии неустановленных должностных лиц органов прокуратуры в возврате имущества, изъятого в ходе расследования дел о незаконной деятельности колл-центров и сети U420.

В Офисе генпрокурора пояснили, что в ходе служебной проверки выяснят, могли ли сотрудники прокуратуры использовать свои должностные полномочия или служебный статус в частных интересах, влиять на работу других лиц или совершать иные неправомерные действия.

«По его результатам, при наличии оснований будут приняты решения в пределах полномочий Офиса генерального прокурора. В то же время начало служебного расследования не означает, что причастность какого-либо лица к правонарушению уже установлена», — подчеркнули в ОГП.

Таким образом, речь идет о проверке обнародованной информации, а не об установленной вине конкретных сотрудников прокуратуры.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Напомним, подозреваемый по делу «Карфаген» первый заместитель начальника Департамента спецрасследований Нацполиции Владимир Ценов вместе с семьей пользуется домом с бассейном и спортзалом в селе Гатное под Киевом.

5 ноября в суд доставили первого заместителя начальника Департамента стратегических расследований Национальной полиции Владимира Ценова. Его подозревают в прикрытии мошеннических колл-центров.

Высший антикоррупционный суд 5 ноября рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в отношении первого заместителя начальника Департамента стратегических расследований Национальной полиции Владимира Ценова. Ему инкриминируют прикрытие мошеннических колл-центров.

Высший антикоррупционный суд поместил под стражу на 60 суток с альтернативой залога в размере 15 млн грн Владимира Ценова — первого заместителя начальника Департамента стратегических расследований Нацполиции. Он фигурирует в деле «Карфаген» о «крыше» над незаконными колл-центрами.

За первого заместителя начальника Департамента стратегических расследований Национальной полиции Владимира Ценова внесли залог в размере 15 млн гривен. Из этой суммы 13 млн гривен оплатил его отец, еще 2 млн гривен внесло другое физическое лицо.

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