ОК «Юг» расследует конфликт между военнослужащими ТЦК и гражданскими лицами в Виннице

Оперативное командование «Юг» инициировало служебное расследование в связи с инцидентом в Виннице с участием военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки и гражданских лиц, в ходе которого был поврежден автомобиль и применен газовый баллончик.

«Руководство Оперативного командования «Юг» подтверждает факт конфликта в Виннице с участием военнослужащих ТЦК и гражданских лиц, в ходе которого был применен газовый баллончик и поврежден автомобиль», — сообщил пресс-секретарь ОК «Юг» подполковник Алексей Мищенко, подчеркнув полное содействие правоохранительным органам и нетерпимость к любым противоправным действиям со стороны военных.

Ранее народный депутат Олег Мейдич написал в Facebook о конфликте, произошедшем 14 ноября. По его словам, военнослужащие ТЦК остановили автомобиль с двумя молодыми людьми в возрасте 21 и 22 лет, среди которых была беременная девушка. «Во время инцидента в салон автомобиля был распылен слезоточивый газ», — заявил депутат.

Источник: Укринформ.

Напомним, в Одессе водитель ранил военного ТЦК ножом и пытался сбить его автомобилем.

Ранее правоохранители сообщили о подозрении 41-летнему киевлянину, который 19 октября устроил стрельбу в здании Печерского районного ТЦК и СП в Киеве. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

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