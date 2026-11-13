+10° Киев +4° Варшава +8° Вашингтон
$ 45.5 € 50.3 zł 11.41
$ 45.5 € 50.3 zł 11.41
+10° Киев +4° Варшава +8° Вашингтон
Новости Украина

Желающие смогут сдавать экзамены на получение гражданства Украины за рубежом

UA NEWS 13 Ноября 2026 14:34
Желающие смогут сдавать экзамены на получение гражданства Украины за рубежом

Кабмин утвердил двухлетний экспериментальный проект, который позволит сдавать экзамены для получения гражданства Украины за пределами страны.

Тестирование будет охватывать три направления: украинский язык, историю Украины и основы Конституции. Экзамены будут проводиться в определенных дипломатических учреждениях и центрах единства.

 Перечни пунктов тестирования должны утвердить МИД и Минсоцполитики. Координировать проект будет Министерство образования и науки.

Эксперимент продлится два года. При этом речь идет именно о возможности сдавать экзамены за рубежом, а не о прохождении всей процедуры получения гражданства дистанционно.

Источник: Кабинет министров Украины.

Государственная миграционная служба сообщила, что мужчины призывного возраста, находящиеся за рубежом, смогут получить уже изготовленные паспорта при наличии действующего военно-учетного документа.

Отделы Паспортного сервиса временно приостановили прием документов на оформление загранпаспортов и ID-карт из-за технических неполадок. При этом выдача уже готовых паспортных документов продолжается в соответствии с графиком работы.
 
Ранее украинцев предупредили о временной приостановке приема граждан в отделах «Паспортного сервиса». Обслуживание приостанавливается с 28 сентября. При этом граждане смогут получить документы, которые уже были оформлены и готовы к выдаче.
Читай нас в
Загружай наше приложение