Охрана чиновника СБУ Дуки угрожала оружием детективам НАБУ

Охрана заместителя руководителя Департамента защиты национального государства СБУ Сергея Дуки угрожала оружием детективам НАБУ, которые в среду утром проводили обыск у чиновника. Об этом сообщает «Суспильне».

«Дука — высокопоставленный чиновник СБУ, которого НАБУ утром обвинило в препятствовании обыску, сообщил наш собеседник. По данным источника, охрана Дуки угрожала детективам применить оружие с наведенными лазерами», — говорится в сообщении.

Ранее в среду НАБУ сообщило, что высокопоставленный чиновник СБУ угрожал применением огнестрельного оружия и блокировал доступ детективам НАБУ к месту обыска во время проведения следственных действий на основании постановления Высшего антикоррупционного суда, не назвав его имени. «Кроме того, на место проведения обыска прибыли спецназовцы СБУ. Такие действия недопустимы и препятствуют выполнению законных процессуальных обязанностей детективов НАБУ», — заявили в антикоррупционном бюро, пообещав впоследствии обнародовать детали инцидента.

Позже стало известно, что НАБУ проводит обыски у начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Антона Кравчука на фоне попытки проведения обысков у первого заместителя начальника департамента защиты национальной государственности СБУ Сергея Дуки. Также обыски проходили у первого заместителя начальника Главного управления «Д» Департамента защиты национальной государственности (ДЗНД) СБУ Александра Ковальчука.

Источник: «Суспильне»

Напомним, чиновник СБУ угрожал детективам НАБУ оружием во время обыска.

НАБУ проводит обыски у руководителя службы внутренней безопасности СБУ Антона Кравчука.

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