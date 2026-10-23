Густелева назначили в Автомобильные дороги Украины после скандалов с тендерами КГГА

Бывший заместитель председателя КГГА Александр Густелев, который возглавлял «Киевавтодор» и фигурировал в публичных расследованиях, касающихся закупок в сфере дорожного строительства, по информации паблика «Крещатик 36», возглавил правление ГАК «Автомобильные дороги Украины». В то же время на официальном сайте компании в качестве председателя правления, временно исполняющего обязанности, указан Алексей Дорошенко.

Однако официальный сайт ГАК «Автомобильные дороги Украины» пока не подтверждает назначение Густелева. В разделе «Команда» в качестве руководителя, временно исполняющего обязанности председателя правления, указан Алексей Дорошенко. Независимого подтверждения нового назначения в доступных материалах также нет.

Что известно о Густелеве и дорожных закупках

Александр Густелев возглавлял коммунальную корпорацию «Киевавтодор» с 2015 года. В феврале 2020 года мэр Киева Виталий Кличко назначил его заместителем председателя КГГА. В ноябре 2021 года Густелева уволили из-за задержек с завершением строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода.

За время его работы в дорожной отрасли правоохранительные органы расследовали возможные злоупотребления при закупках, а Антимонопольный комитет Украины выявлял нарушения конкурентного законодательства в отдельных тендерах. В то же время сам факт расследований не доказывает личной вины Густелева в уголовных правонарушениях.

Один из самых резонансных эпизодов касается реконструкции Шулявского путепровода в Киеве. Первоначальная стоимость договора составляла около 598,5 млн грн, но впоследствии сумма выплат подрядчику превысила 1,1 млрд грн.

22 сентября 2026 года Верховный Суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу по делу о взыскании 1,117 млрд грн. Решения нижестоящих инстанций, которыми договор подряда был признан недействительным и было постановлено взыскать средства, остались в силе. Дело касается компании «Северо-Украинский строительный альянс» и закупки, в ходе которой Антимонопольный комитет установил согласованные действия участников торгов.

Детали решения опубликованы на сайте «фраза.юа» и в тексте постановления Верховного Суда. При этом данное дело касается законности тендера и договора, а не установления личной уголовной вины Густелева.

Другие претензии к дорожной отрасли Киева

В предыдущие годы правоохранительные органы также проверяли возможные злоупотребления при закупках дорожной разметки и технической соли. Отдельные аудиты выявляли финансовые нарушения на коммунальных предприятиях, связанных с дорожной инфраструктурой столицы. Эти эпизоды касаются различных предприятий и производств, поэтому их нельзя автоматически трактовать как доказательство причастности Густелева к каждому из них.

Источник: «Крещатик 36»

Ранее в «Киевавтодоре» начались обыски из-за возможного присвоения бюджетных средств.

До этого государственная аудиторская служба проверяла «Киевавтодор», фиксируя критическое состояние дорог и мостов.

Напомним, 24 февраля в помещении коммунальной корпорации «Киевавтодор» правоохранители во второй раз за неделю провели следственные действия.

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