Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан обратилась к мировому сообществу и первой леди США Мелании Трамп с призывом содействовать эвакуации мирных жителей Украины с временно оккупированных территорий.

В своем посте в Instagram уроженка Николаева привлекла внимание к критической гуманитарной ситуации на Кинбурнской косе и в других захваченных РФ регионах, выразив надежду на лидерство супруги американского президента в вопросе спасения мирных жителей.

По словам спортсменки, из-за действий государства-агрессора там разразилась гуманитарная катастрофа: местные жители вынуждены жить в полной изоляции, без надлежащей помощи, в частности медицинской, и постоянно находятся в зоне повышенной опасности из-за боевых действий. Харлан подчеркнула необходимость немедленных и решительных международных действий, а также призвала всех максимально распространять информацию о судьбе людей, которые до сих пор остаются в оккупации на Кинбурнской косе.

Источник: страница Ольги Харлан в Instagram.

Украина разрабатывает новые гуманитарные миссии для спасения людей, оставшихся на временно оккупированных территориях. К этой работе планируется привлечь американских партнеров, в частности команду первой леди США Мелании Трамп, сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время встречи с первой леди США Меланией Трамп в Вашингтоне поднял вопрос о возвращении депортированных украинских детей, освобождении военнопленных и поиске пропавших без вести.

Читай нас в