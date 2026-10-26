Оля Полякова отказалась от традиционного концерта 26 октября и объяснила причину

Украинская певица Оля Полякова в этом году не провела традиционный ежегодный концерт 26 октября. Артистка обратилась к поклонникам и объяснила, почему решила не выступать в привычную дату.

По словам певицы, сейчас она сосредоточена на подготовке новой концертной программы и работе над проектом The Nogi. Именно поэтому Полякова вместе со своей командой не планировала выступления 26 октября. Также артистка рассказала, когда собирается вернуться на сцену с концертами.

«Я считаю, что артист должен чувствовать время, в котором живёт, и быть честным со своей аудиторией. Именно поэтому, наверное, и появился проект The Nogi, над которым мы сейчас много работаем. Это возможность говорить о нашей реальности через живую эмоцию, честные мысли, иронию и острые слова», — отметила звезда.

Также Полякова прокомментировала волну отмененных концертов других артистов из-за постоянных российских атак. «Вы также видите, что сейчас из-за повышенной опасности концерты отменяются один за другим. Мне очень жаль артистов, которые вкладывают кучу энергии, времени и денег в свои шоу, которые приходится переносить... Мне также жаль зрителей, которые ждут хоть немного радости в эти мрачные времена», – добавила она.

Поэтому Оля Полякова пообещала вернуться с концертами, когда будет уверена в безопасных условиях для зрителей. Пока что исполнительница не рискует устраивать мероприятия, поскольку подготовка требует немало сил, денег и ответственности.

«К концертам мы обязательно вернёмся, когда будем уверены, что это безопасно для наших зрителей и команды. Потому что концерт – это не просто желание артиста выйти на сцену. Это огромная команда, серьёзные расходы, сложная организация и, самое главное, огромная ответственность перед людьми, которые приходят к нам, и всеми, кто над этим работает. Большое шоу для артиста — это не только его эго. Это бизнес, это вопрос взвешенных решений, рисков и ответственности», — написала певица.

Об этом сообщается со ссылкой на пост артистки в Facebook.

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