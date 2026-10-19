Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец направил письмо с реакцией в Администрацию Государственной пограничной службы Украины с требованием провести служебную проверку инцидента на границе с Молдовой. Поводом послужили публикации в СМИ о госпитализации 49-летнего киевлянина, который заявил о избиении и попытке его утопить со стороны пограничников во время попытки переплыть реку Днестр вблизи села Голошница.

Омбудсмен подчеркнул необходимость объективного установления всех обстоятельств происшествия и проверки правомерности и соразмерности применения силы сотрудниками ГПСУ. В случае подтверждения превышения служебных полномочий ситуация потребует тщательного расследования и надлежащей правовой оценки.

Источник: Офис омбудсмена Украины.

В Молдове задержали двух украинских пограничников, которые, по данным молдавской стороны, пересекли государственную границу на моторной лодке. Это произошло 15 октября вблизи села Голошница, когда сотрудники пытались задержать гражданина Украины. Местная прокуратура решила возбудить уголовное дело в связи с возможным незаконным пересечением границы.

Молдавская сторона вернула Украине двух украинских пограничников, задержанных 15 октября во время преследования уклониста на реке Днестр.

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