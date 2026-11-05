Операция «Карфаген»: НАБУ и САП объявили о предъявлении подозрений пяти участникам преступной организации

НАБУ и САП сообщили о предъявлении подозрения пяти участникам преступной организации, которая была разоблачена накануне в ходе операции «Карфаген». Среди подозреваемых — организатор группировки, высокопоставленные сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции.

По данным правоохранительных органов, подозрения предъявлены:

организатор преступной организации — по ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 и ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 27 и ч. 3 ст. 127, ч. 3 ст. 27 и ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины;

первый заместитель начальника одного из департаментов СБУ — по ч. 3 ст. 255 УК Украины;

руководитель одного из департаментов Национальной полиции Украины — по ч. 3 ст. 255 и ч. 4 ст. 368 УК Украины;

заместитель начальника отдела Управления уголовного розыска ГУНП в Киевской области — по ч. 3 ст. 255, ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 127, ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 199 УК Украины;

подчинённый организатора преступной организации — по ч. 2 ст. 255 и ч. 3 ст. 127 УК Украины.

По информации НАБУ и САП, преступную организацию создал ранее неоднократно судимый гражданин. К её деятельности он привлек действующих высокопоставленных должностных лиц СБУ, Офиса Генерального прокурора, Национальной полиции, а также представителей криминальной среды.

Правоохранители утверждают, что под прикрытием сотрудников правоохранительных органов участники группировки обеспечивали функционирование мошеннических колл-центров, которые обманывали граждан Украины и иностранцев.

Кроме того, организация, по данным следствия, занималась продажей наркотических средств, незаконным производством контрафактных сигарет и поддельной иностранной валюты, а также другой противоправной деятельностью.

Об этом сообщает НАБУ.

Напомним, после обнародования новых материалов в рамках дела «Карфаген» антикоррупционные органы задержали первого заместителя начальника Департамента стратегических расследований Национальной полиции Владимира Ценова.

НАБУ задержало генерала СБУ Сергея Дуку в рамках дела о взятках от колл-центров.

Глава СБУ уволил двух высокопоставленных чиновников, фигурирующих в расследовании НАБУ.

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