Операция «Мидас»: НАБУ и САП завершили расследование масштабной коррупционной схемы в энергетике

НАБУ и САП завершили досудебное расследование в отношении преступной организации, которая, по версии следствия, получала от 10% до 15% от стоимости контрактов контрагентов «Энергоатома» и других государственных предприятий. В течение пяти лет через структуры, использовавшиеся для легализации средств, прошло более 111 млн долларов и 12 млн евро.

По данным следствия, участники организации систематически вымогали неправомерную выгоду у компаний, сотрудничавших с «Энергоатомом» и другими государственными предприятиями. Размер платежей составлял от 10% до 15% стоимости заключенных контрактов.

Для отмывания незаконно полученных денег фигуранты использовали отдельный офис, операции с криптовалютой и ценными бумагами, а также зарубежный инвестиционный фонд. В период с 2020 по 2025 год через эту структуру прошло более 111 млн долларов США и 12 млн евро.

Правоохранительные органы также приняли меры по аресту активов преступной организации как в Украине, так и за рубежом. В то же время продолжается расследование других фактов возможной коррупции и отмывания средств в энергетическом секторе.

Преступная организация была разоблачена в ноябре 2025 года. Впоследствии подозрения по делу были предъявлены, в частности, бывшему вице-премьер-министру и министру энергетики Украины.

Об этом 4 ноября сообщило Национальное антикоррупционное бюро.

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