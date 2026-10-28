Опубликованы графики отключений электроэнергии в Киевской области 29 октября

Завтра, 29 октября 2026 года, в Киевской области будут действовать графики отключения света для всех категорий потребителей.

Графики отключения электроэнергии в Киевской области 29 октября 2026 года:

очередь 1.1 – с 10:30 до 14:30 и с 21:00 до 24:00;

очередь 1.2 – с 10:30 до 18:00;

очередь 2.1 – с 10:30 до 14:30 и с 21:00 до 24:00;

очередь 2.2 – с 10:30 до 14:30 и с 21:00 до 24:00;

очередь 3.1 — с 06:00 до 07:30 и с 14:00 до 21:00;

очередь 3.2 — с 06:00 до 07:30 и с 14:00 до 18:00;

очередь 4.1 — с 14:00 до 18:00;

очередь 4.2 – с 06:00 до 07:30 и с 14:00 до 18:00;

очередь 5.1 — с 07:00 до 11:00 и с 17:30 до 21:30;

очередь 5.2 – с 07:00 до 11:00, с 12:00 до 14:30 и с 17:30 до 21:00;

очередь 6.1 — с 07:00 до 11:00 и с 17:30 до 21:30;

очередь 6.2 – с 09:00 до 11:00 и с 17:30 до 21:30.

Об этом сообщает ДТЭК.

В четверг, 29 октября, в части областей Украины будут действовать вынужденные меры по ограничению потребления электроэнергии вследствие последствий массированных российских атак на объекты энергетической инфраструктуры.

Конотоп в Сумской области пятый день остается без электроэнергии после российских ударов. Часть энергетического оборудования уничтожена, а запасов дизельного топлива для генераторов может хватить лишь до 29 октября. Городу необходимо не менее 40 тонн дизельного топлива, чтобы поддерживать работу критически важных объектов.

По состоянию на 28 октября часть потребителей в Донецкой, Сумской и Харьковской областях остается без электроэнергии. Причина — боевые действия и российские атаки на энергетическую инфраструктуру. Энергетики работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома и на предприятия.

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