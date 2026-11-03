Получили миллиардную предоплату за оружие и не выполнили обязательств: суд вынес решение
В октябре 2026 года суды вынесли решение о взыскании 340 млн грн с частных компаний, нарушивших условия оборонных контрактов. Иски подали специализированные прокуратуры в сфере обороны.
В частности, одна из компаний получила 1,3 млрд грн предоплаты за поставку вооружения для Министерства обороны Украины, однако так и не выполнила взятые на себя обязательства. Кроме того, предприятие своевременно не вернуло в государственный бюджет полученные средства.
Прокуроры Офиса Генерального прокурора обратились в суд и добились решения о взыскании 285,9 млн грн инфляционных убытков и 3% годовых.
Еще 54,1 млн грн суд постановил взыскать по иску Днепровской специализированной прокуратуры в сфере обороны. Компания не вернула неиспользованную предоплату по контракту для Нацгвардии. Сумма взыскания также включает проценты за пользование средствами и штрафные санкции.
Оба иска были удовлетворены Хозяйственным судом города Киева 26 и 28 октября 2026 года.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
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