Получили миллиардную предоплату за оружие и не выполнили обязательств: суд вынес решение

В октябре 2026 года суды вынесли решение о взыскании 340 млн грн с частных компаний, нарушивших условия оборонных контрактов. Иски подали специализированные прокуратуры в сфере обороны.

В частности, одна из компаний получила 1,3 млрд грн предоплаты за поставку вооружения для Министерства обороны Украины, однако так и не выполнила взятые на себя обязательства. Кроме того, предприятие своевременно не вернуло в государственный бюджет полученные средства.

Прокуроры Офиса Генерального прокурора обратились в суд и добились решения о взыскании 285,9 млн грн инфляционных убытков и 3% годовых.

Еще 54,1 млн грн суд постановил взыскать по иску Днепровской специализированной прокуратуры в сфере обороны. Компания не вернула неиспользованную предоплату по контракту для Нацгвардии. Сумма взыскания также включает проценты за пользование средствами и штрафные санкции.

Оба иска были удовлетворены Хозяйственным судом города Киева 26 и 28 октября 2026 года. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора. СБУ расследует закупку гранатометов 1980-х годов под видом новых для ВСУ Украина получила доступ к агентству НАТО для закупки оружия и боеприпасов, — Financial Times.

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