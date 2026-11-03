Parimatch, IBOX Bank и дело Шила: что расскажет следствию бывший сотрудник СБУ

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины и экс-советник Офиса президента Артем Шило заключил соглашение о признании вины с САП. В обмен на смягчение наказания он должен дать обличительные показания в отношении других фигурантов дела и раскрыть обстоятельства отдельного преступления, которое расследует НАБУ.

Его показания могут касаться не только масштабных махинаций при закупках «Укрзализныци», но и других эпизодов, в которых фигурирует бывший чиновник. Напомним, по официальной информации Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Шило обязался дать обличительные показания в отношении других сотрудников СБУ и рассказать об обстоятельствах еще одного преступления, которое расследует НАБУ.

В частности, следствие проверяет обстоятельства введения санкций против игорной компании Parimatch в марте 2023 года. Тогда представители бизнеса заявляли о давлении со стороны отдельных сотрудников СБУ, блокировании платежей, давлении на банки и угрозах уголовными делами.

По условиям соглашения, утвержденного Высшим антикоррупционным судом, Шилу назначили восемь лет лишения свободы, однако освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на три года. Также он должен возместить причиненный ущерб, уплатить штраф и выполнить другие финансовые обязательства. Общий объем выплат, конфискаций и взносов, предусмотренных соглашением, оценивается примерно в 670–700 млн грн.

Parimatch: что могут раскрыть показания Шила

В марте 2023 года в отношении компании Parimatch были введены государственные санкции. Еще до этого представители игорного бизнеса публично заявляли о давлении со стороны отдельных сотрудников СБУ. Проблемы компании начались с блокировки финансовых операций, а впоследствии к ним добавились контакты с банковскими учреждениями и угрозы возбуждения уголовных дел.

После введения санкций компания лишилась возможности полноценно работать на украинском рынке. Теперь следствие проверяет, не могли ли эти ограничения стать следствием отказа бизнеса выплачивать неофициальные средства силовикам. Именно здесь показания Шила могут иметь большое значение для установления того, что происходило до принятия решения о санкциях и кто мог влиять на этот процесс.

Если следствие подтвердит, что санкции использовались для личного обогащения или давления на бизнес, это будет иметь последствия далеко за пределами одной компании. Украина добивается международной поддержки ограничений в отношении российского бизнеса и лиц, помогающих агрессору. Поэтому любые доказательства коммерческой или коррупционной мотивации при принятии решений о санкциях могут поставить под сомнение доверие ко всей системе.

IBOX Bank: обвинения в фабрикации дел и давлении на бизнес

Еще один резонансный эпизод, в котором упоминается Артем Шило, связан с ликвидацией IBOX Bank в 2023 году. Владелица финансового учреждения Алена Шевцова обвинила бывшего чиновника СБУ в фабрикации уголовных дел, давлении на банк и действиях в интересах конкурентов.

Владелица IBOX Bank Алена Шевцова

Недавно финансистка вновь вернулась к этой истории. На своей странице в Facebook она опубликовала список чиновников, которых считает причастными к ликвидации банка и давлению на бизнес. Поводом стало решение Высшего антикоррупционного суда о конфискации активов бывшего руководителя подразделения детективов БЭБ Олега Ящука. После этого Алена Шевцова вела собственный дневник под названием «П-2023» (год, когда у неё отобрали банк и начали сфальсифицированное уголовное производство).

Одним из первых в список был внесен Артем Шило. Алена Шевцова заявила, что не собирается забывать тех, кто, по её убеждению, принимал решения в отношении IBOX Bank, инициировал уголовные дела и использовал служебное положение для давления. «Я хочу, чтобы на каждый из этих вопросов был дан ответ — не в социальных сетях, а в рамках независимого расследования и справедливого судебного разбирательства», — написала владелица банка. Она также подчеркнула, что будет требовать расследования деятельности Шило в судебном порядке.

В материалах о деятельности Шила также упоминается игорный бизнес 1XBET (российское казино), который вышел на украинский рынок в 2022 году, именно в начале 2022 года через ООО «Твоя беттинговая компания». Бизнес страны-агрессора консультировали и сопровождали юридические фирмы, аффилированные с Артемом Шилом. Отдельно следствие исследовало происхождение его активов, возможные механизмы легализации незаконных доходов и выяснило, что часть средств проводилась через сеть салонов красоты 365 Studio, принадлежавших супруге Шила Ирине (сейчас пара разведена, вероятно, фиктивно). По данным следствия, через эти заведения под видом наличной выручки было легализовано около 18 млн грн. В целом незаконные доходы, которые связывают с деятельностью бывшего чиновника, оценивались более чем в 175 млн грн.

Сделка на сотни миллионов и показания против других фигурантов

Финансовая часть соглашения Шила предусматривает значительные выплаты и расходы. Речь идет о штрафе в размере 204 млн грн, который должен выплачиваться ежеквартальными платежами по 51 млн грн, специальную конфискацию средств и трех квартир в жилом комплексе «Новопечерские Липки» общей стоимостью 325,7 млн грн, а также возмещение 60 млн грн убытков «Укрзализныце». Еще 80 млн грн он обязался перечислить на поддержку Вооруженных сил Украины через фонд «Вернись живым».

Помимо материальных взысканий, Шило должен дать показания, компрометирующие других сотрудников СБУ и должностных лиц высшего ранга, а также предоставить информацию о другом преступлении, которое находится в стадии расследования НАБУ. О чём должен давать показания Шило, пока не разглашается в связи с тайной досудебного расследования.

Как работала схема на закупках «Укрзализныци»

Основное уголовное производство, в котором Шило признал вину, касается завладения средствами «Укрзализныци» в ходе закупок. По версии следствия, участники группы организовали схему с использованием так называемого бэк-офиса, который помогал выводить деньги и легализовать незаконные доходы.

Один из эпизодов касался закупки силовых трансформаторов. Убытки от него оценивались примерно в 95 млн грн. Согласно материалам обвинения, когда на тендер вышли украинские поставщики с более дешевыми предложениями, от СБУ поступали письма о якобы угрозе национальной безопасности и возможных связях компаний с Россией. В результате более выгодные предложения были отклонены, а контракт получила другая фирма. Оборудование, по версии следствия, закупили в Узбекистане через болгарскую компанию-посредника, а затем перепродали железной дороге по значительно более высокой цене.

Второй эпизод касался закупок кабельно-проводниковой продукции. Следствие оценивало убытки в более чем 140 млн грн и утверждало, что участники группы получали около 7% от стоимости каждого подписанного контракта. По версии правоохранителей, Шило обеспечивал силовое прикрытие и устранение конкурентов, народный депутат Виктор Бондарь — политическую поддержку, а бизнесмен Владимир Котляр отвечал за сеть компаний и распределение средств.

От СБУ до соглашения со следствием: хронология дела

Артем Шило начал работать в органах СБУ в 2012 году. Сначала служил в Харьковском управлении, затем переехал в Киев, где работал в сфере борьбы с киберпреступностью. В 2021 году он уволился со службы и стал внештатным советником Офиса президента. В этот период его имя связывали с неформальным влиянием на государственные предприятия, в частности на «Укрзализницу». Согласно информации из предоставленных материалов, на руководящие должности в подразделении безопасности железной дороги тогда пришли люди из его окружения.

Летом 2022 года Шило вернулся в СБУ по приглашению Василия Малюка и возглавил Главное управление «И». Подразделение занималось вопросами защиты критической инфраструктуры. В рамках этой работы чиновник имел доступ к направлениям, связанным с топливно-энергетическим комплексом, оборонными технологиями и криптоактивами.

В марте 2024 года НАБУ и САП сообщили о раскрытии коррупционной схемы при закупках силовых трансформаторов для «Укрзализныци». В апреле того же года Шило был задержан. Тогда он отрицал причастность к преступлениям, но впоследствии вышел под залог в 30 млн грн. В дальнейшем правоохранители расследовали другие эпизоды закупок, деятельность бэк-офиса и возможные механизмы легализации средств. В сентябре 2026 года стало известно о намерении Шила и еще одного обвиняемого заключить соглашения со следствием.

В начале октября 2026 года ВАКС утвердил соглашение с риелтором Александром Лисковацким, которого обвиняли в пособничестве легализации средств, полученных преступным путем. Теперь суд утвердил соглашение и в отношении Шила. Таким образом, дело о махинациях с закупками «Укрзализныци» переходит на новый этап: часть обвиняемых признает вину и договаривается со следствием, а полученные от них показания могут стать основой для дальнейшего расследования.

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