Печерский районный суд Киева частично удовлетворил иск бывшего заместителя главного военного прокурора, а ныне адвоката Дмитрия Борзыха к изданию ZN.UA и редактору отдела внутренней политики Инне Ведерниковой. Судья Алексей Соколов обязал редакцию удалить новости о предъявлении Борзиху подозрения НАБУ и назначении ему залога.

Согласно материалам дела, суд постановил полностью удалить две новости, изъять ряд фрагментов из других расследований (в частности, из материала «Дело адвокатов-хакеров. Как НАБУ выявило паразитов») и опубликовать опровержение. Примечательно, что в самом решении суд подтвердил факт предъявления НАБУ подозрения Дмитрию Борзыху 1 апреля 2025 года в рамках производства по делу о несанкционированном доступе к Единому государственному реестру судебных решений. Однако суд признал нарушением прав истца обнародование его имени и идентифицирующих сведений, а также квалифицировал часть утверждений как недостоверные.

Адвокаты издания отмечают многочисленные процессуальные нарушения в ходе рассмотрения дела и намерены обжаловать решение в апелляционном порядке. В частности, представитель Инны Ведерниковой Роман Васильняк отметил, что рассмотрение состоялось за одно заседание в отсутствие адвоката из-за воздушной тревоги.

В редакции ZN.UA подчеркивают, что это дело выходит за рамки локального конфликта и создает опасный прецедент для всего украинского медиасообщества. Требование удалять упоминания о подозрениях, официально объявленных антикоррупционными органами, фактически ограничивает право общества на информацию по резонансным делам и имеет признаки SLAPP-иска, направленного на давление на журналистов.

Источник: ZN.UA.

Решение в пользу Борзых вынес судья Печерского суда Алексей Соколов, который в свое время удовлетворил иск «о защите чести и достоинства» Андрея Портнова.

Иск адвоката Дмитрия Борзых к изданию ZN.UA и журналистке Инне Ведерниковой вызвал заметный резонанс в медийном сообществе. Институт массовой информации заявил, что усматривает в деле признаки SLAPP — стратегического судебного иска, который может использоваться для давления на журналистов и ограничения общественной дискуссии.

Директор НАБУ Семен Кривонос сообщил о массовых утечках из судебных реестров. По его данным, за последние несколько лет один судья сделал в реестре 1 млн 174 тыс. запросов, и такие объемы запросов — не исключение. Утечки из Единого государственного реестра судебных решений на этапе досудебного расследования имели место не только в деле о деятельности адвокатской компании «Гарантия ваших прав» под руководством Дмитрия Борзых, но и в других делах, рассказал Кривонос.

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