Пенсионный фонд будет выплачивать женщинам доплаты к пенсии: кому и как получить деньги

Пенсионный фонд Украины выплачивает ежемесячную надбавку женщинам, родившим и воспитавшим пятерых или более детей. Однако средства не начисляются автоматически: для получения надбавки необходимо подать соответствующее заявление и подтверждающие документы.

Надбавку назначают женщинам, которые родили и воспитали пятерых или более детей до достижения ими шестилетнего возраста. Размер выплаты определяется в процентах от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

В 2026 году прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет 2 595 гривен. Исходя из этой суммы рассчитывается размер ежемесячной надбавки.

За воспитание пятерых детей женщина будет получать 35 % прожиточного минимума — 908 гривен в месяц. За каждого следующего ребенка размер доплаты увеличивается ещё на 1 %.

Соответствующие суммы предусмотрены законом «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной».

В частности, размер ежемесячной надбавки составляет:

пять детей — 908 гривен;

шестеро детей — 934 гривны;

семеро детей — 960 гривен;

десять и более детей — 1 038 гривен.

Доплату начисляют дополнительно к основной пенсии. Речь идет о выплатах по возрасту, инвалидности, выслуге лет или в связи с потерей кормильца.

Для назначения надбавки необходимо лично обратиться в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

Чтобы получать дополнительные средства, нужно подать заявление и документы, подтверждающие статус многодетной матери или факт официального усыновления детей. Без обращения в Пенсионный фонд выплата автоматически не назначается.

Помимо надбавок за особые заслуги перед Украиной, пенсионеры могут получать дополнительные средства в зависимости от возраста.

Размер возрастной доплаты составляет:

после достижения 70 лет — 300 гривен;

с 75 лет — 456 гривен;

после 80 лет — 570 гривен.

При этом полная возрастная надбавка выплачивается при условии, что общий размер пенсии вместе с доплатой не превышает 10 340 гривен.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Напомним, Кабинет министров принял решение о возобновлении дополнительных выплат энергетикам и ремонтным бригадам, работающим над восстановлением объектов энергетической инфраструктуры, поврежденных в результате российских атак.

Украинцам, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы, упростили процедуру подтверждения права на ежемесячную пенсионную доплату в размере 2595 грн. Новый механизм позволяет установить, проживала ли человек на радиоактивно загрязненной территории в 1986–1992 годах, даже если документы, подтверждающие это, не сохранились.

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