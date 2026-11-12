Пенсионный фонд будет выплачивать женщинам доплаты к пенсии: кому и как получить деньги
Пенсионный фонд Украины выплачивает ежемесячную надбавку женщинам, родившим и воспитавшим пятерых или более детей. Однако средства не начисляются автоматически: для получения надбавки необходимо подать соответствующее заявление и подтверждающие документы.
Надбавку назначают женщинам, которые родили и воспитали пятерых или более детей до достижения ими шестилетнего возраста. Размер выплаты определяется в процентах от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.
В 2026 году прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет 2 595 гривен. Исходя из этой суммы рассчитывается размер ежемесячной надбавки.
За воспитание пятерых детей женщина будет получать 35 % прожиточного минимума — 908 гривен в месяц. За каждого следующего ребенка размер доплаты увеличивается ещё на 1 %.
Соответствующие суммы предусмотрены законом «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной».
В частности, размер ежемесячной надбавки составляет:
- пять детей — 908 гривен;
- шестеро детей — 934 гривны;
- семеро детей — 960 гривен;
- десять и более детей — 1 038 гривен.
Доплату начисляют дополнительно к основной пенсии. Речь идет о выплатах по возрасту, инвалидности, выслуге лет или в связи с потерей кормильца.
Для назначения надбавки необходимо лично обратиться в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины.
Чтобы получать дополнительные средства, нужно подать заявление и документы, подтверждающие статус многодетной матери или факт официального усыновления детей. Без обращения в Пенсионный фонд выплата автоматически не назначается.
Помимо надбавок за особые заслуги перед Украиной, пенсионеры могут получать дополнительные средства в зависимости от возраста.
Размер возрастной доплаты составляет:
- после достижения 70 лет — 300 гривен;
- с 75 лет — 456 гривен;
- после 80 лет — 570 гривен.
При этом полная возрастная надбавка выплачивается при условии, что общий размер пенсии вместе с доплатой не превышает 10 340 гривен.
Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.
Напомним, Кабинет министров принял решение о возобновлении дополнительных выплат энергетикам и ремонтным бригадам, работающим над восстановлением объектов энергетической инфраструктуры, поврежденных в результате российских атак.
Украинцам, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы, упростили процедуру подтверждения права на ежемесячную пенсионную доплату в размере 2595 грн. Новый механизм позволяет установить, проживала ли человек на радиоактивно загрязненной территории в 1986–1992 годах, даже если документы, подтверждающие это, не сохранились.