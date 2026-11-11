11 ноября в Абу-Даби завершились двухдневные переговоры с участием украинской, американской и российской делегаций. Их ключевыми темами должны были стать прекращение огня и гарантии послевоенной безопасности для Украины. Однако акценты сместились на обсуждение будущей архитектуры европейской безопасности, которая будет сформирована после завершения войны в Украине.

Абсурдность ситуации заключалась в том, что страна-агрессор требовала гарантий безопасности для себя, ограничения присутствия войск НАТО в Восточной Европе и восстановления собственного влияния в регионе. А главный переговорщик от РФ Владимир Мединский заверил, что «обсуждения, безусловно, продолжатся». При этом на протяжении переговоров в Абу-Даби россияне не прекращали удары по гражданской инфраструктуре Украины и даже усилили их, тем самым демонстрируя свое отношение к мирным переговорам в целом.

Почему тормозится переговорный трек о гарантиях безопасности для Украины, какие форматы сдерживания новой войны могут рассматриваться и что о перспективах таких гарантий говорят украинские международные эксперты — в материале UA.News.

Позиция Украины: гарантии должны сделать новую войну невозможной

Президент Владимир Зеленский за месяц до переговоров в Абу-Даби заявил, что Украине нужен комплекс гарантий безопасности, который сделает невозможным повторное вторжение РФ. Речь идет об основных вариантах гарантий безопасности: вступление в НАТО, прямые гарантии безопасности от США по принципу статьи 5 Альянса и поддержка европейских партнеров и Коалиции желающих. Все эти компоненты взаимосвязаны:

Американские гарантии: участие США в качестве ключевого военного и политического партнера. Особое значение имеют обязательства Вашингтона по оказанию помощи в случае повторной агрессии со стороны России.

Европейская военная поддержка: продолжение поставок вооружения, финансирование оборонных нужд, обмен разведданными и возможное присутствие европейских военных.

Механизм автоматического реагирования: в случае нового нападения международные партнеры должны иметь заранее согласованные обязательства по оказанию военной и иной помощи.

Сохранение сильной украинской армии: возможность самостоятельно сдерживать агрессию, а не полагаться исключительно на внешние гарантии.

Именно наличие собственной сильной армии, похоже, остается единственным более-менее реалистичным сценарием для Украины. По крайней мере, как стало известно западным журналистам, официальный Киев пытается получить от партнеров гарантированное финансирование для собственных вооруженных сил как минимум на 10 лет. Речь идет о финансировании боеспособной 800-тысячной армии, способной отразить любое будущее нападение России.



Новая система европейской безопасности и позиция США



На переговорах в Абу-Даби логика украинской делегации заключалась в том, что сначала нужно прекратить войну, а уже после этого приступать к формированию новой системы европейской безопасности. В то же время Киев выразил готовность обсуждать гарантии и до завершения боевых действий. Поскольку их содержание и механизм реализации должны быть согласованы как часть общей системы европейской безопасности.

Согласно двум заявлениям — одному от американского посланника Стива Виткоффа и другому от ЕС — Украина и её европейские партнёры согласились с американской стороной в том, что «крайне важно» решить «проблемы безопасности в послевоенный период» и снизить «риск конфликта» в регионе.

В то же время тема будущей архитектуры безопасности Европы является крайне деликатной для европейских лидеров, которые опасаются, что президент Дональд Трамп может существенно сократить военную поддержку США на европейском континенте.

Западные обозреватели обращают внимание на то, что в то же время РФ серьезно настроена требовать пересмотра существующей системы европейской безопасности, по сути, перераспределения сфер влияния. В частности, в состав российской делегации вошел дипломат Сергей Рябков, который еще до вторжения РФ в Украину выдвинул требование о выводе войск НАТО из Восточной Европы. В российской делегации прямо заявили, что главная цель Москвы на переговорах — пересмотр системы безопасности «для всего континента».

Вашингтон, как главный посредник на переговорах, пока не определил окончательный механизм, позволяющий предотвратить повторение российской агрессии. За несколько дней до переговоров в Абу-Даби специальный представитель президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер обсуждали рамочную модель, которая включает:

Постоянные консультации по вопросам безопасности;

Каналы кризисной коммуникации;

Повышение прозрачности военной деятельности;

Взаимные меры по снижению риска эскалации;

Долгосрочные договоренности о стабильности в Европе.

Отдельно американские чиновники сообщали, что Вашингтон обсуждает с Москвой возможность предоставления гарантий Украине в соответствии с принципами статей 4 и 5 НАТО. При этом окончательное решение относительно американских обязательств будет зависеть от политической позиции Дональда Трампа и Владимира Зеленского.



Показательно, что накануне переговоров в Абу-Даби госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украина получит только те гарантии безопасности, на которые согласится Россия. Без согласия Кремля такие гарантии не будут работать

«Необходимо понимать, что Украина должна будет чувствовать себя в безопасности после войны. И, очевидно, Россия также должна на это согласиться, чтобы это сработало. Гарантии безопасности будут иметь решающее значение для того, чтобы Украина могла на что-то согласиться. Но это должно быть то, на что согласится и Россия. Именно поэтому эти переговоры так важны», — подчеркнул Рубио.

Госсекретарь США отметил, что гарантии ненападения РФ на Украину в будущем — ключевое условие для окончательного завершения войны. Он также предположил, что гарантии безопасности для Киева могут быть закреплены отдельным соглашением.

Что говорят эксперты о гарантиях безопасности для Украины



Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик считает, что гадать о вариантах гарантий безопасности для Украины нет смысла — они постоянно трансформируются, видоизменяются, переигрываются. Сначала Украину уверяют, что готовы гарантировать ей мир, а потом отрицают это. Особенно это касается европейских партнеров, которые сначала заверили, что европейские вооруженные силы будут выполнять роль стабилизационных миссий, а затем заявили, что их военные вообще не будут присутствовать на территории Украины, отмечает Кулик и подчеркивает, что единой модели гарантий или механизмов таких гарантий пока не видно.



«Очевидно, достаточно сложно решить вопрос мира в Украине без решения вопроса мирового порядка, в котором участвуют не только россияне, американцы или украинцы, но и глобальные силы, такие как Китай, Европейский Союз, Великобритания и Глобальный Юг.

Достижение устойчивого мира в Украине возможно только тогда, когда появится некий образ этого мирового порядка. Он еще формируется. Мы ещё станем свидетелями не одного перелома в системах, поддерживающих этот мировой порядок, а он до сих пор «висит на волоске» где-то в других уголках мира. Поэтому без нового мирового порядка мы не достигнем устойчивого мира.

Мы можем прийти к прекращению боевых действий, к их замораживанию. Мы можем прийти к системе перемирия, но устойчивый мир с гарантийными механизмами, к сожалению, пока не просматривается в нынешнем хаосе», — говорит Виталий Кулик.

Гипотетически эксперт рассматривает несколько вариантов послевоенных гарантий, в частности американские гарантии вмешательства, утвержденные парламентом, как обязательное международное обязательство. А также присутствие на территории военных сил со стороны европейских партнеров в случае повторной агрессии со стороны России. То есть это демилитаризованная зона и стабилизационная миссия на ней. При участии не только европейских партнеров, но и других мировых игроков.

«Это может быть привлечение к восстановлению Украины китайских и американских корпораций. Наличие китайского и американского интереса будет создавать некую иллюзию того, что эти государства будут заинтересованы в сохранении и поддержании мира и не допустят повторной агрессии со стороны России. Опять же, это все теоретические конструкции.

Я не вижу политической воли, например, со стороны Китая ввязываться в эту историю, пока он не получит что-то от переформатирования мирового порядка в Тихом океане, в глобальных вопросах. Я не вижу, зачем это нужно России на данном этапе. То есть Россия хочет оказать давление — речь идет не об Украине, а о Европе.

Им нужно не просто возвращение в глобальную экономику, им нужен статус и место в этой глобальной экономике. То есть речь уже идет не о санкциях, а о новых энергопроводах, спецификации рынков, наличии режимов содействия для российских товаров. То есть они об этом уже начинают говорить.

В качестве «синицы в руках» может рассматриваться система перемирий, на которых могут быть нанизаны определенные обязательства европейских стран, Соединенных Штатов и России», — считает Кулик.

По его словам, также необходима дорожная карта к всеобъемлющему мирному соглашению, которое может быть отложено на более поздний срок. Для того, чтобы заработали эти перемирия и определенные механизмы, позволяющие сторонам обрести доверие друг к другу.

«Даже ситуация в Олешках показала разные интерпретации, разные подходы. Якобы нам удалось соблюсти все условия перемирия. Но все это сопровождалось ударами по Комышувасе, по Днепру и другим городам. Поэтому это должно быть нечто большее, чем разовая миссия. Нужно провести ещё несколько таких миссий. Затем перейти к «зерновому перемирию», а потом, скажем, к «датскому перемирию» — от слова «дата» — по всему фронту.

Такие шаги, насколько я замечаю, с пониманием воспринимают Мелания Трамп и её аппарат. Во время встречи в Вашингтоне они обсуждали это с украинской и российской сторонами. Надеюсь, их позиция будет услышана. И это найдет свое отражение в переговорах, которые проходят в Абу-Даби. Но я бы не ожидал, что к новому году у нас уже будет какое-то соглашение», — отмечает Виталий Кулик.



Политолог-международник Максим Яли считает, что определить и согласовать четкие механизмы гарантий безопасности для Украины мешает позиция России, которая не желает завершать эту войну.

«Путина вполне устраивает то, как складывается ситуация. Он убежден, что может достичь поставленных целей, а именно: полностью оккупировать Донбасс или, на что Кремль направил значительные усилия, подорвать социально-политическую стабильность внутри Украины, спровоцировать массовые протесты, чтобы захватить еще больше территории.

В то же время Соединенные Штаты никоим образом не оказывают давления на российскую сторону. Цены на нефть достигли рекордного уровня. Соответственно, компенсируется дефицит, который сформировался в российском бюджете и экономике в начале года и после введения американских санкций против крупнейших нефтяных компаний РФ в декабре прошлого года. Более того, сейчас цены на российскую нефть достигли рекордного уровня, поэтому денег на продолжение войны достаточно. А давления со стороны Соединенных Штатов, как я уже отмечал, нет.

Украина не соглашается на те требования, которые выдвигает Кремль: передать территорию Донбасса России, что абсолютно неприемлемо для украинской стороны. Тем более что такие уступки не гарантируют, что Путин остановится.

Ведь, как неоднократно отмечали официальные представители Кремля, в частности Ушаков, добровольный вывод Вооруженных сил Украины с территории Донбасса, находящейся под контролем Украины, является лишь предпосылкой для реального начала переговоров.

Все это — лишь имитация переговорного процесса, чтобы в дальнейшем вводить в заблуждение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и его переговорщиков относительно того, что якобы Россия действительно хочет достичь мира», — резюмировал Максим Яли.

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