Комиссия Министерства здравоохранения выявила семь нарушений при оказании медицинской помощи в больнице Святой Анны во Львове. Именно там, по словам супруга певицы Ирины Федишин Виталия Човника, семья потеряла дочь. Среди недостатков, зафиксированных специалистами, — задержка с ультразвуковым обследованием, проблемы с оценкой кровопотери и несвоевременная диагностика отслойки плаценты.

После трагедии он обратился с жалобой в Министерство здравоохранения. На обращение отреагировал министр Виктор Ляшко, который, как утверждает муж, лично связался с семьей. После этого в медицинское учреждение направили специальную комиссию, которая проверила, как Ирине оказывали помощь.

Мужчина заявил, что выводы проверки подтвердили опасения семьи относительно возможных ошибок медицинского персонала. По информации, которую он обнародовал, комиссия зафиксировала семь нарушений:

ненадлежащую оценку рисков во время беременности;

отсутствие надлежащего наблюдения за пациенткой после госпитализации;

значительную задержку с проведением ультразвукового исследования;

ненадлежащее определение и документирование объема кровопотери;

неправильную тактику переливания крови и её компонентов;

несвоевременное оказание экстренной медицинской помощи, в частности запоздалую диагностику отслойки плаценты;

нарушения в ведении медицинской документации.

«Самое важное: комиссия Минздрава официально установила, что медицинская помощь Ирине не соответствовала стандартам и протоколам», — написал Човник.

Кто вел беременность Ирины Федишин

По словам мужа певицы, Ирина состояла на учете в больнице Святой Анны на улице Мечникова во Львове. Беременность вела врач Кристина Мельник.

Човник рассказал, что после появления болей в животе жена обратилась к ней. Врач, по его словам, посоветовала принять лекарства и отдохнуть. Однако боль не прошла. Тогда Мельник якобы посоветовала обратиться к акушерке-гинекологу Ольге Коваль, у которой Ирина планировала рожать. По словам мужа, Коваль предложила провести осмотр на дому. После него, как утверждает Човник, врач не увидела признаков критического состояния.

Отдельно мужчина обратил внимание на то, что Кристина Мельник, по его информации, до сих пор работает в больнице. Он призвал руководство медучреждения объяснить, проводилась ли внутренняя проверка её действий и какие выводы были сделаны.

Что происходило в больнице

Впоследствии состояние Ирины резко ухудшилось. В больнице медики провели сложную операцию и спасли жизнь певицы, однако спасти ребенка не удалось.

Човник также выразил претензии к тому, как в медицинских документах были зафиксированы обстоятельства госпитализации. По его словам, семья приехала в больницу в 03:55, но в документах указали время 04:55 — на час позже.

Кроме того, мужчина утверждает, что запись о транспортировке Ирины на каталке не соответствует тому, что происходило на самом деле. Именно поэтому он поставил под сомнение точность части медицинской документации и попросил объяснить, кто и на каких основаниях вносил эти записи.

Семья требует объяснений и привлечения к ответственности

Виталий Човник обратился к руководителю больницы Святой Анны Светлане Гаврилюк с требованием объяснить действия медицинского персонала и сообщить о результатах внутренней проверки. Он также хочет получить ответы относительно работы врачей, которые ведели беременность его жены. По словам мужчины, семья рассматривает возможность добиваться уголовной ответственности для тех, чья вина будет доказана. В то же время он подчеркнул, что не хочет безосновательно обвинять медиков и стремится к объективному расследованию.

«Я не хочу мести. Я хочу правды. Я не хочу, чтобы кого-то наказали только потому, что мне больно. Не хочу безосновательно обвинять людей», — написал Човник. Он также поблагодарил медиков, спасших жизнь Ирины, и призвал руководство больницы и Минздрава обратить внимание на организацию работы родильных отделений. «Нам нужны не только соболезнования. Нам нужны правда, ответственность и реальные изменения», — подытожил супруг певицы.

В то же время обнародованные подробности и перечень нарушений на данный момент известны из сообщения Виталия Човника. Для полной картины важно также получить официальные комментарии Министерства здравоохранения и больницы Святой Анны относительно выводов комиссии и дальнейших решений по итогам проверки. О результатах проверки Виталий Човник сообщил в посте на своей странице в Facebook.

По словам врача, при выборе роддома женщинам прежде всего следует учитывать квалификацию медицинского персонала. Количество подписчиков в соцсетях, современный ремонт или уровень сервиса не должны быть определяющими критериями. Врач также подчеркнула несколько важных моментов, которые будущим матерям следует обязательно учитывать.

Украинская певица Ирина Федишин впервые подробно рассказала о трагедии, которую пережила во время беременности.

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