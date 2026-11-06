В ходе проверки оливкового масла и сыров из Польши и Нидерландов были выявлены подделки и заменители молочного жира

В ходе проверки образцов оливкового масла и сыров из Нидерландов и Польши была выявлена продукция, состав которой не соответствует указанному на этикетке. В частности, в одном образце масла не обнаружили оливкового жира, а в польском сыре «Do Pizzy» обнаружили значительное количество заменителей молочного жира.

Результаты проверки продуктов

Оливковое масло — подделка. Оливкового масла в образце не обнаружили. Жирнокислотный состав продукта оказался очень похожим на подсолнечное масло.

Сыр «Do Pizzy» из Польши — 355 грн/кг. Вместо заявленных 0% продукт содержит 95% заменителей молочного жира .

Сыр из Нидерландов — 330 грн/кг. Заменителей молочного жира не обнаружено.

Сыр «Camembert» из Польши — 100 грн/шт. В образце также не обнаружили заменителей молочного жира.

Результаты проверки свидетельствуют о том, что привлекательная упаковка и высокая цена не гарантируют соответствия продукта заявленному составу. Поэтому при покупке стоит внимательно читать этикетки и обращать внимание на состав продуктов.

Об этом сообщил специалист по качеству и безопасности продуктов и услуг Максим Несмянов.

Напомним, в июле–мае 2025–2026 маркетингового года Испания вышла на первое место среди покупателей украинского подсолнечного масла, опередив Индию. Таким образом, испанский рынок стал ключевым направлением экспорта одного из главных украинских аграрных продуктов в указанный период.

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