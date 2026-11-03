В ходе проверок были выявлены нарушения качества питьевой воды в бюветах и пунктах розлива

В 2026 году Госпродпотребслужба провела анализ более 10 тысяч проб питьевой воды, часть из которых не соответствовала санитарным требованиям. В частности, в некоторых образцах было зафиксировано превышение допустимого содержания нитратов.

В течение года территориальные органы службы проверили 9450 объектов водоснабжения. На 907 из них выявили нарушения требований санитарного законодательства.

Среди проверенных объектов — 420 предприятий централизованного и 881 предприятие нецентрализованного водоснабжения. Нарушения были выявлены на 351 объекте централизованного и 556 объектах нецентрализованного водоснабжения.

Отдельно специалисты проверили бюветы, пункты розлива питьевой воды, шахтные колодцы и каптажи источников. Нарушения выявлены:

в 21 из 60 проверенных бюветов — 35%;

в 174 из 311 пунктов розлива питьевой воды — 56%.

Также проверили 5124 шахтных колодца и два каптажа источников. Среди четырех проверенных предприятий по производству фасованной питьевой воды нарушения установили на одном.

В течение 2026 года лабораторные подразделения Госпродпотребслужбы исследовали 10 463 пробы питьевой воды. Из них 8575 были отобраны из источников централизованного, а 1888 — нецентрализованного водоснабжения.

Среди проб из централизованных сетей 1 387 (16 %) не соответствовали требованиям санитарного законодательства. В воде из нецентрализованных источников отклонения выявили в 392 пробах.

Отдельно лаборатории проверяли содержание нитратов. Из 16 614 проб воды централизованного водоснабжения превышение нормативов было установлено в 55 (0,33 %). Среди 1838 проб из нецентрализованных источников отклонения выявили в 394 (21,4 %).

Особую опасность избыток нитратов в воде представляет для детей раннего возраста. В 2026 году в Украине зарегистрировали девять случаев водно-нитратной метгемоглобинемии у детей до трех лет, в том числе один летальный.

В Госпродпотребслужбе подчеркивают, что чистый на вид колодец или скважина не гарантируют безопасность воды. Такие источники требуют регулярных лабораторных исследований по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.

В то же время кипячение не устраняет химическое загрязнение. Оно помогает снизить микробиологические риски, но не удаляет нитраты.

Поэтому потребителям рекомендуют регулярно проверять воду из индивидуальных источников, а также обращать внимание на результаты лабораторных исследований воды из бюветов и пунктов розлива.

Источник: Госпродпотребслужба

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