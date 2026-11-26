В июне 2022 года 21-летняя львовянка Ольга добровольно вступила в ряды Вооружённых сил Украины. Она служила военным психологом и была единственной женщиной в своём подразделении. Однако уже в декабре во время артиллерийского обстрела на Донецком направлении, вблизи Серебрянского леса, девушка получила тяжелое ранение.

Ольга рассказала, что взрывная волна сорвала с её головы шлем, а осколок сорвал скальп вместе с волосами. Ещё несколько более мелких осколков попали в голову. Военнослужащая получила открытую черепно-мозговую и минно-взрывную травмы, а также кровоизлияние.

«Волна снесла шлем, а осколок пролетел рядом и сорвал скальп с головы, волосы полностью срезал. В стене проделал дыру размером с кулак, ещё пара более мелких осколков попала в голову. Это была тяжелая открытая черепно-мозговая травма, кровоизлияние, минно-взрывная травма. Из Лимана эвакуационная группа доставила меня в Краматорск, а оттуда — в Днепр. Три дня я пролежала в медикаментозной коме, потом ещё полтора суток в реанимации, а уже позже — в обычной больничной палате», — вспоминает Ольга.

Впереди были ещё месяцы длительного лечения и непростое восстановление в львовских госпиталях, но уже весной Ольга вновь почувствовала сильное желание вернуться в строй к своим. Тогда рядом с ней в подразделении служил её будущий муж Иван. Долгое время они общались исключительно как сослуживцы, хотя друзья по службе давно в шутку «женили» их друг на друге.

Но настоящая история любви началась только летом 2025 года. К тому времени Иван, который тоже получил ранения на службе, уже был уволен из армии, а Ольга перешла служить в родной Львов. Тогда они наконец разглядели друг в друге нечто гораздо более глубокое, чем обычная дружба, и начали встречаться. А уже через два месяца Иван понял, что Ольга — его человек, и сделал ей предложение. Впоследствии в их жизни произошёл ещё один счастливый момент: жена забеременела. И хотя Ольге искренне нравилась служба и армия, она всё же уволилась, чтобы беречь себя и будущего малыша.

К выбору роддома супруги подошли с особым вниманием. По совету знакомых выбрали родильное отделение Больницы Святого Николая — будущих родителей очень успокаивало то, что в случае необходимости рядом есть опытные специалисты как детской, так и взрослой больниц.

И вот в ноябре у супругов появился первенец — дочь Милана. Роды длились около шести часов и были непростыми, но благодаря слаженной работе медиков всё прошло хорошо. Рядом с Ольгой всё время был Иван и поддерживал её, а во время родов даже перерезал пуповину. Когда ему впервые дали дочь на руки, он сразу сказал: «Вот она, наша девочка»...

«Когда держишь на руках своего ребёнка, это действительно невозможно передать — насколько это приятно. Сразу охватывает ощущение, что теперь у тебя есть ответственность и смысл жизни», — добавляет отец.