Первые эвакуированные жители Олешков завершили лечение и уехали к родственникам — Лубинец

Люди, которых удалось вывезти из временно оккупированных Олешек в рамках гуманитарной миссии, по состоянию на 7 ноября прошли необходимое лечение. После этого они отправились к своим родственникам на подконтрольную Украине территорию.

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил в Facebook.

По его словам, выписались именно те люди, у которых есть родственники или знакомые на подконтрольной Украине территории.

В то же время другим жителям Олешек продолжают оказывать комплексную помощь: медицинскую, социальную и психологическую.

«Даже сегодня сотрудники Киевского ЦНАП приехали в больницу, чтобы оформить справки ВПЛ для тех украинцев, которым не удалось сделать это ранее, а сотрудники ПФУ — пособие на проживание ВПЛ», — отметил Лубинец.

Офис омбудсмена полностью координирует работу государственных служб, благотворительных и правозащитных организаций, чтобы обеспечить людям поддержку не только во время лечения, но и после выписки.

По словам Лубинеца, украинцев с самого начала обеспечили необходимыми вещами (телефонами, одеждой, средствами личной гигиены), непосредственно на месте в больнице организовали оформление банковских карт, идентификационных кодов и паспортов.

Киевский ЦНАП помог с справками для ВПЛ. Также люди подали заявления на получение пособия на проживание через Пенсионный фонд Украины.

Омбудсман отметил, что жителям Олешек, которых удалось вывезти благодаря гуманитарной миссии, была выдана как помощь на проживание, так и другая дополнительная помощь. Также 6 ноября предоставлялись дополнительно 3 тыс. грн для тех, кому необходимо приобрести очки.

Для тех, кто не имеет возможности проживать с родными, подобрали варианты временного жилья.

«Уже на следующей неделе мы будем помогать людям добраться в те регионы Украины, в которые они желают, а также расселиться. Прорабатываются вопросы ухода за маломобильными людьми и их дальнейшего проживания», — констатировал уполномоченный.

Лубинец отметил, что те, у кого есть предложения по жилью для жителей Олешек, могут обратиться по электронной почте к представительнице Омбудсмена Ольге Алтуниной — [email protected]. Она собирает и координирует всю помощь жителям Олешек.

«Работа по поддержке людей продолжается. Ведь нам нужно было не только вывезти человека из опасной зоны, но и позаботиться о нём дальше. Отдельно благодарю всех за неравнодушие, желание помогать! Спасибо партнерам — международным и национальным, которые присоединяются к помощи жителям Олешек!» — подытожил уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

Эвакуированным из Олешек восстанавливают документы и оформляют социальные выплаты.

Мелания Трамп может посетить оккупированные Олешки.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил 30 октября, что все жители Олешек, которые хотели выехать на подконтрольную Украине территорию, смогли воспользоваться эвакуацией, а тем, кто остался, доставили гуманитарную помощь.

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