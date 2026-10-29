Первые результаты обследования Южного моста в Киеве ожидаются 30 октября

В Киеве продолжается обследование поврежденной инфраструктуры Южного моста, необходимое для возобновления движения. Первые результаты специалисты ожидают в пятницу, 30 октября, сообщили в Киевской городской военной администрации.

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«В настоящее время проводятся динамические исследования. Первые результаты мы получим утром в пятницу, но все службы работают над восстановлением движения. Весь транспортный поток сейчас направлен по альтернативным маршрутам», — отметил он.

По словам Ткачева, в настоящее время весь транспортный поток направлен по альтернативным маршрутам, задействованы дополнительные транспортные средства, скорректированы маршруты для того, чтобы развозить людей вдоль ветки метро на том участке, который сейчас не работает.

В то же время о конкретных альтернативных решениях относительно переправ через Днепр сообщать не будут из соображений безопасности.



Об этом в эфире телемарафона заявил и.о. главы КГВА Андрей Ткачев.

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