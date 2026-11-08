Петиция о праве военнослужащих увольняться для ухода за ребенком с инвалидностью набрала 25 тысяч голосов

Петиция в Кабинет министров Украины с призывом поддержать законопроект, предусматривающий возможность увольнения военнослужащих для воспитания ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет, набрала необходимые 25 тысяч подписей. Теперь правительство должно рассмотреть это обращение.

Автор петиции Валерия Калинич призывает правительство пересмотреть отрицательные заключения Министерства обороны и Министерства по делам ветеранов относительно законопроекта №15057 и поддержать его принятие.

По словам автора обращения, действующее законодательство предусматривает право на отсрочку от мобилизации для родителей детей с инвалидностью. Однако если мужчина уже был призван на военную службу, аналогичной возможности уволиться и вернуться к семье у него нет.

«Сегодня сложилась абсурдная ситуация. Если отец ребенка с инвалидностью еще не мобилизован — государство предоставляет ему право на отсрочку. А если его уже мобилизовали — вернуться к своему ребенку он не может. Ребенок — тот же самый. Его инвалидность — та же самая. Его потребность в отце никуда не исчезла. Изменился лишь статус отца», — говорится в петиции.

Одним из аргументов против законодательной инициативы ранее называли риск массового увольнения военнослужащих, что могло бы ослабить боеспособность армии.

Однако Валерия Калинич обращает внимание на данные Министерства обороны, согласно которым количество таких военнослужащих составляет около двух тысяч.

«Но теперь именно Министерство обороны сообщило, что таких военнослужащих – около 2 тысяч. Не десятки тысяч. Не сотни тысяч. Около 2 тысяч отцов на всю огромную армию. И даже из них далеко не каждый обязательно решит уволиться», — подчеркивает автор.

В петиции также содержится призыв к правительству содействовать скорейшему принятию законопроекта №15057, который должен урегулировать вопрос об увольнении военнослужащих для воспитания детей с инвалидностью.

Об этом свидетельствуют данные на платформе электронных петиций Кабмина. Обращение было зарегистрировано 12 августа.

Ранее петиция на сайте Кабинета Министров Украины с призывом ограничить и заблокировать деятельность социальной сети TikTok не собрала достаточного количества подписей для официального рассмотрения правительством. По итогам трехмесячного срока сбора голосов инициатива получила 289 подписей из 25 тысяч необходимых.

Европейский парламент вслед за Европейской комиссией и Советом ЕС запретил использование социальной сети TikTok на служебных устройствах и рекомендовал евродепутатам удалить приложение со своих телефонов.

Новая Зеландия запрещает использовать TikTok на устройствах с доступом к парламентской сети.

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