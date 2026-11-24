После заявления Виталия Кима о «потенциально опасных ветеранах» украинцы зарегистрировали петицию с призывом отстранить его от должности министра по делам ветеранов. Менее чем за неделю обращение собрало необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей.

В обращении защитник Мариуполя Никита Татьянко, переживший российский плен, призвал премьер-министра Сергея Корецкого инициировать вопрос об увольнении Виталия Кима. Причиной назвали «серьезные вопросы» относительно его деятельности на должности.

Ветеран обратил внимание на высказывания министра в недавнем интервью, где тот отрицал существование психологических травм и заявил, что после войны воины якобы могут уйти в криминал.

«Такие высказывания демонстрируют, по моему убеждению, непонимание специфики ветеранского сообщества и создают опасный стереотип о ветеранах как о потенциальной угрозе для общества.

Министр по делам ветеранов должен формировать политику поддержки, интеграции и уважения к защитникам, а не публично связывать их возвращение к гражданской жизни с неизбежным ростом преступности», – считает Татьянко.

Также он раскритиковал чиновника за системные проблемы ветеранской политики, приостановку программы «Ветеранский спорт» и обвинил в подрыве доверия к военной службе.

«Отношение государства к ветеранам имеет значение не только для тех, кто уже вернулся с войны, но и для тех, кто сегодня продолжает служить или только планирует вступить в ряды Сил обороны Украины.

Когда военнослужащие сталкиваются с бюрократическими препятствиями, проблемами с выплатами, недостаточной поддержкой реабилитации и пренебрежительным отношением к ветеранскому сообществу, это неизбежно сказывается на их доверии к государству, а также на тех, кто планирует поступить на военную службу [...]

Государство не может призывать граждан защищать Украину, одновременно демонстрируя неспособность должным образом позаботиться о тех, кто уже это сделал [,,,] Мы не просим особого отношения. Мы требуем уважения, ответственности и выполнения государством своих обязательств перед людьми, которые защищали его», — говорится в тексте петиции.

Об этом сообщает сайт Кабинета министров.

Ким подвел итоги первых 100 дней работы в качестве министра по делам ветеранов.

Совет ветеранов войны за независимость Украины раскритиковал отдельные высказывания министра по делам ветеранов Виталия Кима, которые он сделал в недавнем интервью украинскому СМИ. В Совете назвали эти заявления неприемлемыми и призвали чиновника публично извиниться перед ветеранами и объяснить свою позицию.

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