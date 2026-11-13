Пятница, 13 ноября: какие дела лучше отложить и что предвещают приметы

По народным поверьям в пятницу 13-го не рекомендуется начинать новые дела, одалживать деньги или давать их в долг. Эту дату издавна связывают с различными суевериями и приметами, которые якобы могут влиять на ход событий.

В 2026 году пятница 13-го приходится на ноябрь. В этом году такая дата также была в феврале и марте.

Почему люди опасаются пятницы 13-го

Суеверные люди во многих странах считают эту дату несчастливой, поскольку, по преданию, именно в пятницу 13-го распяли Иисуса Христа.

Многие считают, что в пятницу 13-го «вылезает» всякая нечисть, а ведьмы устраивают свои шабаши.

Существует также ещё одно историческое событие, которое надолго вселило ужас в умы суеверных людей. Так, 13 апреля 1307 года, которое выпало на пятницу, были арестованы рыцари ордена тамплиеров. После этого по решению инквизиции их сожгли на костре.

Кроме того, «ужас» этой даты закрепил известный американский слэшер «Пятница 13-е», вышедший на экраны в 1980 году. У фильма есть ряд сиквелов и римейков, которые не дают суеверным людям забыть, что пятница 13-е — несчастливая дата.

Чего нельзя делать в пятницу 13-го

Нельзя начинать новое дело, это может привести к неудаче.

Нельзя сажать растения. В народе считается, что они не будут плодоносить.

Не стоит планировать свадьбу в этот день, так как брак будет нестабильным.

Стоя у зеркала, нельзя думать о плохом.

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