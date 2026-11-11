Под Киевом за 4 миллиона долларов продается поместье бывшего топ-менеджера «Газпрома»

В селе Иванковичи под Киевом выставили на продажу за 4 миллиона долларов поместье площадью 850 квадратных метров, владельцем которого оказался гражданин России Валерий Канюка — бывший топ-менеджер дочерней структуры российского «Газпрома».

«Резиденция расположена на участке площадью 70 соток и имеет гостевой дом, дом для охраны и собственный парк. Внутри обустроены оружейная комната, зал для дегустации вина, библиотека, бильярдная, сауна и два бассейна — крытый и открытый», — отмечается в материалах расследования «Следствие.Инфо».

Помимо продажи, недвижимость предлагают сдать в аренду за 7,5 тысячи долларов в месяц. Риэлтор, опубликовавший рекламные видео с обзором дома, в комментарии журналистам заявил, что снял ролики «для того, чтобы были подписчики», а в агентстве недвижимости The Capital предположили, что объект попал в базу без предварительной проверки, после чего объявление удалили.

Сам Канюка с 2017 по 2024 год работал советником в частных нефтегазовых компаниях РФ, а в 2009 году оформил дом по украинскому паспорту, который в настоящее время является недействительным. С 2015 по 2022 год он приезжал в Украину 26 раз, в последний раз выехав в январе 2022 года как раз перед войной. В 2003 году мужчина получил паспорт гражданина РФ в Ямало-Ненецком округе и является действующим российским налогоплательщиком. В Украине работают и ведут бизнес его взрослые сыновья, один из которых владеет частью земельного участка под поместьем в Иванковичах.

Источник: расследование издания «Следствие.Инфо».

28 октября Фонд государственного имущества Украины провел несколько приватизационных аукционов, на которых продал государственные и подпадающие под санкции объекты на общую сумму 1,18 млрд грн. Среди реализованного имущества — квартира российского пропагандиста Артемия Лебедева, расположенная в историческом центре Киева.

В 2023 году Кабинет министров передал две квартиры в Киеве и другое имущество российского блогера и пропагандиста Артемия Лебедева в управление Фонда госимущества (ФГМ).

Читай нас в