Подросткам потребовалась медицинская помощь после экстремального похода на Говерлу

В ночь на 14 ноября горные спасатели провели операцию по спасению туристической группы из Запорожья в Карпатах. Среди участников похода были несовершеннолетние, которым после восхождения потребовалась помощь медиков.

По информации ГСЧС, туристическая группа из Запорожья в составе 12 человек отправилась по маршруту от урочища Заросляк к горе Говерла. Во время похода у нескольких участников резко ухудшилось самочувствие. В помощи нуждались четверо несовершеннолетних туристов — трое юношей 2007, 2010 и 2012 годов рождения и девушка 2010 года рождения.

У одного из юношей, помимо сильного переохлаждения, возникла острая боль в животе. У остальных троих подростков спасатели обнаружили признаки гипотермии.

На помощь туристам оперативно выехали горные поисково-спасательные отряды. Специалисты добрались до группы ночью, оценили состояние пострадавших и оказали им домедицинскую помощь: согрели подростков и напоили горячим чаем.

«Впоследствии четырёх несовершеннолетних на спецтранспорте доставили из горной местности в село Выдричка Раховского района. Там их передали бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшего обследования», — сообщили в ГСЧС.

Остальные восемь участников группы решили не продолжать ночной спуск и остались на ночлег в безопасном месте – доме лесника на полонине Перемичка.

В Службе спасения напоминают, что во время походов в горы важно учитывать погодные условия, выбирать маршруты в соответствии с физической подготовкой и иметь с собой теплую одежду, запас воды и средства связи.

«Не пренебрегайте правилами безопасности, ведь в горах даже незначительное ухудшение самочувствия может представлять серьезную опасность», — подчеркнули в ГСЧС.

Ранее Арсен Мирзоян показал кадры из сольного похода по заснеженным Карпатам.

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По сообщению горных спасателей Прикарпатья в Facebook, по состоянию на 9:00 5 ноября 2026 года на горе Поп-Иван была ясная погода.

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