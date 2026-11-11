Предприниматель возместил 14,4 млн грн неуплаченных налогов с продаж корейской косметики
Предприниматель, продававший косметику премиальных корейских брендов через интернет-магазины, не задекларировал более 39 млн грн дохода.
Из-за этого государственный бюджет недополучил более 14,4 млн грн налогов.
По данным следствия, лицу было сообщено о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. В ходе расследования предприниматель полностью возместил причиненный государству ущерб.
Уголовное производство было направлено в суд с ходатайством об освобождении лица от уголовной ответственности в связи с возмещением неуплаченных налогов.
Источник: Офис Генерального прокурора
Прокуроры Волынской областной прокуратуры обеспечили поступление в государственный бюджет почти 4,7 млн грн неуплаченных налогов от жителя области. Еще 100 тысяч гривен мужчина добровольно перечислил на нужды Сил обороны Украины.
В бюджет возвращено более 27 млн грн неуплаченных налогов.
С начала 2026 года государству возвращено 1,6 млрд грн неуплаченных налогов.