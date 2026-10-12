Предприятиям могут сократить квоты на бронирование: юрист объяснил последствия

Предлагаемые изменения в системе бронирования военнообязанных могут существенно сократить количество работников, которых предприятия смогут забронировать от мобилизации.

В настоящее время предприятия, имеющие право бронировать до 50% военнообязанных работников, могут учитывать в общей численности штата лиц, уже имеющих отсрочку по другим законным основаниям. В частности, речь идет о родителях троих детей и опекунах людей с инвалидностью. Согласно предложенной модели, таких работников планируется исключить из расчета.

Например, если на предприятии работают 100 человек, 20 из которых уже имеют отсрочку, сейчас лимит в 50% может рассчитываться от общей численности работников. Это позволяет претендовать на 50 бронирований. После изменения правил расчетная база составит 80 человек, поэтому в рамках квоты в 50% предприятие сможет забронировать максимум 40 работников.

Таким образом, прием на работу человека, который уже не подлежит мобилизации на законных основаниях, больше не будет увеличивать количество доступных бронирований для других сотрудников.

Отдельные вопросы возникают в связи с планами сократить квоты на бронирование работников предприятий теплоснабжения, водоснабжения и сферы управления бытовыми отходами с 75% до 60%. По словам адвоката Ростислава Кравца, в таком случае возникает вопрос, как эти организации будут обеспечивать бесперебойную работу, если часть необходимых специалистов лишится возможности получить бронирование.

Последствия будут зависеть от того, будут ли новые правила распространяться на уже оформленные бронирования и какие исключения предусмотрят для предприятий, обеспечивающих работу критически важной инфраструктуры, отметил адвокат.

Еще одно предложенное изменение предусматривает создание Координационного центра при Кабинете министров. Он будет участвовать в определении статуса критически важных предприятий и согласовании бронирования работников.

Ростислав Кравец считает, что передача дополнительных полномочий новому органу вызывает вопросы относительно прозрачности процедуры. По его мнению, без четкого механизма контроля централизация принятия решений может не устранить злоупотребления, а создать новые коррупционные риски.

Об этом заявил адвокат Ростислав Кравец в комментарии украинской интернет-газете «Страна».