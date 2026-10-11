Пик метеорного потока Ориониды: когда украинцы смогут увидеть метеорный поток в октябре

В ночь на 22 октября 2026 года украинцы смогут наблюдать пик метеорного потока Ориониды. При благоприятных погодных условиях и идеальной видимости в небе можно будет увидеть от 10 до 20 метеоров в час.

Ежегодно метеорный поток Ориониды активен со 2 октября по 7 ноября, а наибольшее количество метеоров ожидается именно в ночь на 22 октября.

Ориониды возникают, когда Земля проходит через облако обломков льда и пыли, оставленных кометой 1P/Галлея, известной также как комета Галлея. Частицы попадают в атмосферу Земли и сгорают, образуя яркие полосы света на ночном небе.

Метеоры Ориониды относятся к самым быстрым среди всех метеорных потоков. Это объясняется тем, что Земля пересекает поток частиц кометы Галлея почти «лоб в лоб».

По данным NASA, Ориониды движутся по небу со скоростью 66 километров в секунду. Это всего на 5 км/с медленнее, чем метеоры потока Леониды, которые относятся к самым быстрым.

Наблюдать за Орионидами могут жители как Северного, так и Южного полушария, если погодные условия будут способствовать их видимости.

Метеорные потоки обычно называют в честь созвездий, со стороны которых, как кажется, вылетают метеоры. Этот участок неба называют радиантом. Радиант Орионид расположен примерно в направлении созвездия Ориона, поэтому поток и получил такое название.

Орион находится на небесном экваторе и виден во всем мире, что позволяет наблюдать за метеорным потоком в разных регионах планеты.

Об этом сообщает Space.com.

Октябрь подарит любителям астрономии сразу несколько интересных событий. Среди главных явлений этого месяца — противостояние Сатурна с Солнцем, максимум метеорного потока Ориониды и сближение Луны со звездным скоплением Плеяды, известным как «Семь сестер».

Если сентябрь требовал систематизации и адаптации к осеннему ритму, то октябрь 2026 года становится месяцем глубоких внутренних трансформаций, переоценки ценностей и корректировки долгосрочных курсов. Космические энергии побуждают замедлить внешнюю экспансию, чтобы тщательно проверить надежность внутренних опор, финансовых стратегий и личных договоренностей.

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