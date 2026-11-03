Ушел из жизни один из основателей современного украинского государства Андрей Печеров

Скончался народный депутат Украины I созыва Андрей Печеров, которого называют одним из основателей современного украинского государства. На протяжении многих лет он занимался государственной и политической деятельностью. Подробности и обстоятельства смерти пока не сообщаются.

«С прискорбием сообщаем о смерти народного депутата Украины I созыва, основателя современного государства Украина Андрея Печерова. Искренние соболезнования родным и близким, друзьям, коллегам и всем, кто знал и уважал Андрея Васильевича. Вечная память», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Верховной Раде Андрей Печеров возглавлял Комиссию по вопросам планирования, бюджета, финансов и цен. На протяжении многих лет он занимался государственной и политической деятельностью. Занимал должность председателя исполкома Одесского областного совета, работал советником посольства Украины в Республике Молдова.

Что известно о Печерове?

Родился 13 декабря 1937 года в с. Вишневое Котовского района Одесской области.

1951 г. — студент Ананьевского техникума механизации сельского хозяйства Одесской обл.

1955 г. — студент Украинской академии сельскохозяйственных наук.

1960 г. — механик отделения, главный инженер радхоза «Семиполковский» Броварского района Киевской области.

1964 г. — старший инженер отдела механизации Бориспольского специализированного треста овощно-молочных совхозов.

1966 г. – начальник отдела механизации, главный инженер Дарницкого специализированного треста овощно-молочных совхозов.

1971 г. – первый заместитель председателя Киевского областного производственного объединения «Сельхозтехника».

1978 г. – первый заместитель председателя Киевского областного производственного объединения по производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства Госкомсельхозтехники УССР.

1979 г. — начальник управления сельского хозяйства Киевского облисполкома.

1982 г. – слушатель Академии народного хозяйства при Совете министров СССР.

1984 г. – заместитель заведующего отделом сельского хозяйства и пищевой промышленности Одесского ОК КПУ.

1985 г. – заместитель председателя облисполкома, председатель плановой комиссии, председатель исполкома Одесского областного Совета.

1990 г. – председатель республиканского ВО по агрохимическому обеспечению сельского хозяйства «Укрсельхозхимия».

Член КПСС с 1964 года, кандидат в члены ЦК КПУ, член ОК КПУ, член бюро Одесского ОК КПУ, делегат XXVII съезда КПСС, XXVII съезда КПУ, XIX Всесоюзной партконференции КПСС; депутат ВР УССР XI созыва, областного Совета; член Совета колхозов СССР.

4 марта 1990 года был избран народным депутатом Украины. Входил в группу «За советскую суверенную Украину». В частности, был председателем Комиссии Рады Украины по вопросам планирования, бюджета, финансов и цен.

Кроме того, был кандидатом в народные депутаты Украины Верховной Рады XIII созыва. Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета».

Об этом сообщается со ссылкой на Верховную Раду.

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