После 27 ракетных ударов «Метинвест» готовится возобновить работу двух металлургических комбинатов

Горно-металлургическая группа «Метинвест» планирует восстановить производственные мощности «Запорожстали» и «Каметстали», которые получили значительные повреждения в результате российских обстрелов. После завершения восстановительных работ компания намерена постепенно наращивать объемы производства и возвращать продукцию предприятий на внешние рынки.

По словам генерального директора группы Юрия Рыженкова, за последние три месяца российские войска атаковали «Запорожсталь» и «Каметсталь» 27 баллистическими ракетами. Из-за значительных повреждений вернуть предприятия к привычному режиму работы пока невозможно.

На комбинатах продолжаются восстановительные работы. Одной из главных задач компании Рыженков назвал сохранение трудовых коллективов и специалистов, необходимых для дальнейшего восстановления производства.

Параллельно «Метинвест» ищет внутренние резервы, оптимизирует бизнес-процессы, сокращает административные расходы и перестраивает логистику.

Компания также работает с украинскими властями и европейскими партнерами над созданием фонда для восстановления производства после российских ударов. Отдельно с Еврокомиссией обсуждается возможность смягчения торговых ограничений для украинской металлопродукции.

Крупные инвестиции откладываются

Основной задачей на ближайший период в компании называют возобновление работы поврежденных предприятий.

«Мы надеемся, что сможем восстановить производственный потенциал «Запорожстали» и «Каметстали» после обстрелов, вернуть комбинаты к полноценной работе и постепенно наращивать производство», — заявил Рыженков.

В то же время масштабные инвестиции в модернизацию предприятий компания пока откладывает. Значительную часть ресурсов приходится направлять на ликвидацию последствий атак, ремонт и поддержание имеющихся производственных мощностей.

Об этом сообщается со ссылкой на пресс-релиз «Метинвеста».

Металлургия Украины борется за выживание — «Метинвест»

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