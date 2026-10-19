Киевская клиника эстетической медицины Tryfonova MD после громкого скандала вокруг препарата Biopatid и возбуждения уголовного дела сменила название своей страницы в Instagram на VRODLYVA. При этом ранее опубликованный контент никуда не исчез: в видео клиника по-прежнему фигурирует под старым названием Tryfonova MD.

На странице изменились аватарка и название аккаунта, однако в старых видео и их подписях сохраняется брендинг Tryfonova MD. Таким образом, ребрендинг пока выглядит скорее как смена вывески в соцсетях, тогда как цифровой след предыдущего бренда остается доступным подписчикам.

Все произошло вскоре после того, как вокруг клиники и ее владелицы Марии Трифоновой разразился скандал из-за Biopatid, препарата для похудения на основе тирзепатида. По версии следствия, средство изготавливалось и продавалось как лекарственный препарат без надлежащей государственной регистрации и контроля качества. В рамках уголовного производства Трифоновой сообщили о подозрении, а суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 68 млн грн.

Сама клиника ранее активно использовала бренд TRYFONOVA MD. На её официальном сайте и сейчас указано название «Клиника эстетической медицины Tryfonova M.D.», а адрес и контакты соответствуют учреждению на Набережно-Рыбальской, 5 в Киеве.

Пока не изменилось и юридическое название компании, стоящей за клиникой. По открытым данным, ООО «ТРИФОНОВА МД» с кодом ЕГРПОУ 43768871 по состоянию на 1 октября 2026 года продолжает существовать именно под этим названием. Ее директором и владелицей указана Таисия Сторожук.

Поэтому на данный момент VRODLYVA — это название страницы в Instagram, тогда как официальный сайт и юридическое лицо продолжают использовать бренд Tryfonova MD.

При этом старый контент в соцсетях фактически остался своеобразным архивом предыдущего бренда. На видео, опубликованных до ребрендинга, клиника по-прежнему называется Tryfonova MD, а часть материалов связана с её прежним позиционированием.

Означает ли смена названия страницы в Instagram полноценный ребрендинг клиники или лишь попытку дистанцироваться от названия, оказавшегося в центре скандала, пока неизвестно. Представители клиники публично не объясняли причины смены названия страницы.

Напомним, ещё совсем недавно клиника Tryfonova M.D. продолжала рекламировать свои услуги и принимать обращения клиентов через мессенджеры. На странице заведения в Instagram было опубликовано сообщение, в котором из-за «временных проблем» с социальной сетью клиентов просят писать в WhatsApp, Viber или Telegram.

В начале сентября этого года СБУ и Днепропетровская областная прокуратура раскрыли масштабную схему незаконного изготовления и продажи по всей Украине фальсифицированного препарата для похудения Biopatid. По данным следствия, в организованную группу входило более 70 человек, 27 из них уже уведомлены о подозрении.

В ходе обысков правоохранители изъяли фальсифицированный препарат, сырье, оборудование подпольной лаборатории, упаковочные материалы, готовую полиграфическую продукцию, документы, черновые записи, телефоны и компьютерную технику. Кроме того, были изъяты денежные средства в различных валютах на общую сумму почти 15 млн грн, дорогие автомобили и другое имущество.

Сообщение появилось после масштабных обысков, проведенных правоохранителями в рамках уголовного производства по делу о незаконном изготовлении и продаже фальсифицированного препарата Biopatid. На странице учреждения в Instagram опубликовали сообщение, в котором уголовное производство назвали «временными проблемами» с социальной сетью, а клиентам в дальнейшем предлагают альтернативные каналы связи.

Кроме того, на странице клиники продолжают появляться рекламные материалы, что свидетельствует о том, что работа клиники, вероятно, не прекращалась.

Ранее редакция онлайн-СМИ UA.NEWS направила официальный журналистский запрос в Министерство здравоохранения Украины с просьбой предоставить информацию о статусе лицензии на медицинскую практику киевской клиники Tryfonova M.D. (ООО «БИОПЕЛ СИСТЕМ»), которая фигурирует в расследовании о распространении незарегистрированного препарата для похудения Biopatid.

В ответ на журналистский запрос в Министерстве здравоохранения сообщили, что не проводили плановых или внеплановых проверок ООО «Трифонова МД» и ФЛП Марии Трифоновой, а также не принимали решений о приостановлении или прекращении действия их лицензий.

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