После столкновений в Петропавловской Борщаговке перекрытую улицу охраняет полиция

В Петропавловской Борщаговке в Киевской области 3 ноября по-прежнему перекрыта улица возле дома, где накануне произошли столкновения между местными жителями и военнослужащими Нацгвардии. Правоохранители проводят следственные действия и не пропускают людей на этот участок.

Об этом сообщает корреспондентка «Суспильного», находящаяся на месте событий.

По её словам, полиция не уточняет, сколько продлятся следственные действия. Местных жителей на улицу также не пропускают.

Журналистка пообщалась с 13 жителями населенного пункта, однако никто из них не согласился давать комментарии на камеру. По словам опрошенных, они не знали, что в доме находились военнослужащие.

Один из местных жителей рассказал, что регулярно видел военные автомобили поблизости, однако не знал, куда именно они направлялись. Он пояснил, что из-за войны присутствие военного транспорта в населенном пункте не вызывало особого удивления.

Источник: «Суспильне»

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